Sul do ES

Pinguins são encontrados em praias do Espírito Santo

Um pinguim foi encontrado por guardas-vidas na praia de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, neste domingo (13). A equipe ficou com o animal até a chegada de veterinários do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar), que realizou o resgate. De acordo com a equipe, ele estava vivo, mas debilitado.