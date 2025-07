Flagrante

PF prende casal por tráfico interestadual de drogas em Cachoeiro

Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF), na segunda-feira (14), por tráfico interestadual de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a corporação, os agentes apreenderam cerca de 4 kg de pasta base de cocaína enviados do Paraná para o município capixaba por meio dos Correios.