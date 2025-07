Em Marataízes

Adolescente tenta ajudar irmã e se afoga em praia no Sul do ES

Um adolescente de 15 anos foi resgatado após se afogar no mar em uma praia em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta segunda-feira (14). A vítima foi resgatada por populares e estava deitada na areia quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, segundo a corporação.