Acidente em Jardim da Penha causa lentidão no trânsito de Vitória

Um acidente na Ponte da Passagem, na altura do bairro Jardim da Penha, em Vitória, no sentido Vila Velha, afetou e complicou o fluxo de veículos na região, na noite de quarta-feira (20). Além do engarrafamento devido à colisão, o aplicativo de trânsito Waze indica lentidão intensa em toda a Avenida Nossa Senhora da Penha, que passa por diversos bairros da Capital.