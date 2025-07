Prejuízo

Casal perde R$ 20 mil em golpe do falso advogado em Vila Velha; entenda

Golpista se passou por advogada, acessou contas bancárias, contratou empréstimo consignado em nome das vítimas

Publicado em 15 de julho de 2025 às 11:31

Casal é vítima de golpe do falso aposentado em Vila Velha Crédito: Acervo Pessoal

Um casal de aposentados de Vila Velha perdeu R$ 20 mil no golpe do falso advogado. Acreditando estar em contato com a profissional que os representava na Justiça, Valéria de Castro Xavier, de 62 anos, e Pedro Sérgio Xavier, de 74, enviaram, na última segunda-feira (14), documentos e fotos de cartões aos criminosos, que chegaram a contratar até um empréstimo consignado no INSS em nome da mulher. >

Valéria contou que tudo começou quando ela recebeu uma mensagem de uma pessoa que se apresentou como sua advogada, informando que ela teve causa ganha em um processo judicial. “Essa pessoa disse que eu participaria de uma audiência online com um promotor de Justiça e eu aguardei. Quando ele (o criminoso) ligou, disse que precisava de algumas coisas para fazer o pagamento, porque não podia ficar nada pendente no cartão. Entregamos informações de todos os cartões que eu tinha”, contou a aposentada.>

Além dos cartões, Valéria também enviou informações pessoais e documentos. Em uma das mensagens, o golpista pediu fotos do cartão da vítima para supostamente viabilizar o recebimento da indenização. Com os dados do casal, os criminosos acessaram as contas bancárias e transferiram o dinheiro disponível.>

Valéria desconfiou que poderia estar sendo vítima de um golpe quando o estelionatário pediu que ela depositasse mais R$ 3.500 para liberar o valor da indenização. “Foi quando desconfiei. Chamei minha sobrinha e vimos que eles já tinham tirado nosso dinheiro dos bancos. No total, levaram R$ 20 mil. Ainda fizeram um empréstimo consignado de R$ 7 mil no meu nome”, relatou.>

As vítimas registraram boletim de ocorrência e tentam, junto às agências bancárias, reaver o dinheiro e cancelar o empréstimo no INSS, mas até o momento não tiveram êxito. Além do prejuízo financeiro, o casal enfrenta a dor emocional causada pelo golpe.>

Não posso comprar nada, nem um pão, levaram tudo nosso. E ainda fiquei com dívidas. Sou uma pessoa doente, não posso comprar nem meus remédios Valéria de Castro Xavier Vítima do golpe

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pelo 6º Distrito Policial de Vila Velha, que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. Qualquer pessoa que tenha alguma informação pode denunciar, de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181. Segundo a corporação, todas as informações fornecidas são investigadas. >

