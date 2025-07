Golpe do falso advogado: entenda como funciona e veja como se proteger

Uma modalidade de golpe tem se tornado uma dor de cabeça para cidadãos e para os advogados em todo o Brasil: o "golpe do falso advogado".



Aproveitando-se da ansiedade de quem aguarda uma resolução judicial, criminosos estão utilizando o WhatsApp para se passar por advogados e solicitar pagamentos urgentes, resultando em grandes prejuízos financeiros e emocionais para as vítimas. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tem emitido alertas recorrentes sobre a prática, que se intensificou nos últimos meses.

Criminosos estão utilizando o WhatsApp para se passar por advogados e solicitar pagamentos urgentes. Crédito: Divulgação

Os golpistas utilizam manipulação psicológica para que a vítima realize as ações orientadas e tomem decisões no impulso, o que é conhecido como engenharia social. De posse das informações públicas sobre processos judiciais, eles identificam as partes envolvidas — autor e advogado e, em seguida, clonam o perfil do advogado no WhatsApp, utilizando a foto e nome, mas com um número de telefone diferente. O fraudador, então, entra em contato com a vítima afirmando que há uma excelente notícia: a liberação de um alvará ou precatório em valor expressivo.

Para que a quantia seja supostamente liberada, o falso advogado alega a necessidade de um pagamento prévio e urgente, referente a custas processuais, taxas do cartório ou impostos. Os criminosos criam um senso de urgência, afirmando que o pagamento deve ser feito via Pix em poucas horas, sob o risco de "perder o prazo" e o direito ao valor, usando a pressão psicológica como fator-chave.

Como se prevenir

A principal maneira de se proteger contra golpes é a desconfiança e a verificação:

Desconfie de novos números: Se o seu advogado entrar em contato por um número de telefone diferente do habitual, suspeite imediatamente. Não prossiga com a conversa. Faça uma chamada de vídeo ou de voz: Antes de efetuar qualquer pagamento, ligue para o número de telefone que você já tinha salvo do seu advogado. Uma chamada de vídeo é ainda mais eficaz para confirmar a identidade. Não faça pagamentos urgentes: Golpistas sempre apelam para a urgência. Nenhum procedimento judicial sério exige pagamentos de taxas via Pix para contas de pessoas físicas em questão de minutos. O pagamento de honorários e custas sempre segue o que foi combinado em contrato. Verifique as informações: Questione o suposto advogado sobre detalhes específicos do processo que apenas o verdadeiro profissional saberia. Em caso de dúvida, compareça pessoalmente ao escritório do advogado para ver o andamento do seu processo. Consulte os canais oficiais: Em caso de dúvida sobre a necessidade de pagar alguma taxa, valide sobre as cobranças diretamente com o escritório por telefone fixo ou e-mail, sempre priorizando o contato por um canal oficial.

Se você foi vítima, a orientação é registrar um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil o mais rápido possível, reunindo todas as provas, como prints da conversa e o comprovante da transferência. Informe também seu verdadeiro advogado e a OAB de sua região, para que possam tomar as medidas cabíveis e alertar outros clientes.

A OAB-ES também criou um formulário para enfrentamento do golpe do falso advogado, com objetivo de ampliar o combate a esse tipo de crime. Caso você tenha sido vítima ou conheça casos semelhantes, a orientação é compartilhar as informações pelo formulário disponível no site da OAB ES: https://www.oabes.org.br/formulario/enfrentamento-golpe-falso-advogado.

Mantenha-se sempre informado e não caia em armadilhas. Com conhecimento e medidas preventivas, você previne dores de cabeça e garante a segurança do seu bolso.

