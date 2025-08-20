Acidente entre carros e moto deixa feridos em Linhares, no ES

Um acidente envolvendo três veículos deixou duas pessoas feridas na região da Lagoa do Meio, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (19). Vídeo mostra que um Siena bate na traseira de um Corsa, e, com o impacto, o veículo é projetado para frente e atinge uma moto que seguia no sentido contrário. Piloto e passageiro ficaram feridos e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu/192.