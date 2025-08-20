A Gazeta - Agora

Acidente entre carros e moto deixa feridos em Linhares, no ES

Publicado em 20/08/2025 às 15h03
O acidente aconteceu na terça-feira (19) e os condutores dos automóveis foram submetidos ao teste do etilômetro que deu negativo

Um acidente envolvendo três veículos deixou duas pessoas feridas na região da Lagoa do Meio, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (19). Vídeo mostra que um Siena bate na traseira de um Corsa, e, com o impacto, o veículo é projetado para frente e atinge uma moto que seguia no sentido contrário. Piloto e passageiro ficaram feridos e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu/192.

Segundo a Polícia Militar, os motoristas dos carros foram submetidos ao teste de bafômetro, mas resultados deram negativo para a ingestão de álcool. 

