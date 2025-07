De Presidente Kennedy

Caminhoneiro capixaba desaparece em viagem de trabalho do RJ ao nordeste

José Aldo Faria, de 56 anos, não dá notícias para a família desde o último dia 4; Polícia Civil investiga desaparecimento

A família de um caminhoneiro de Presidente Kennedy , no Litoral Sul do Espírito Santo, busca informações sobre onde ele está. José Aldo Faria, de 56 anos, saiu de casa para trabalhar e, desde o último dia 4 não fez mais contato. A esposa dele, Rosimeri Farias Camiletti dos Santos, contou que o marido não costuma passar tantos dias sem dar notícias. Ela explicou que a última atualização sobre o paradeiro do profissional é de que ele transportaria uma carga do Rio de Janeiro para o Ceará. >

Rosimeri explicou que o cartão de crédito de José Aldo Faria foi usado para compras em São Mateus e Linhares, no Norte do Espírito Santo, e em Ibatiba, no Sul capixaba, entre os dias 1º e 2 deste mês. “A última vez que falei com ele foi no dia 4. Disse que estava bem, mas não contou para onde iria. O telefone agora só dá caixa postal. Uma pessoa me disse que viu o caminhão em Teixeira de Freitas (na Bahia) e também que passou pela região de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim (Sul do Estado)”, disse a esposa de Aldo.>