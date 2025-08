Polícia Científica

Coleta de DNA ajuda a desvendar 100 casos de desaparecidos no ES

Campanha do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) acontece desde 2021; a novidade é que pessoas vivas sem identificação agora podem ser registradas, como ocorreu com dois acolhidos em abrigo de Vitória

Uma campanha do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), lançada na última terça-feira (5), quer incentivar familiares de pessoas desaparecidas a doarem material genético para ser comparado com perfis armazenados nos bancos estaduais e no Banco Nacional de Perfis Genéticos. O projeto começou em 2021 e, desde então, já ajudou a resolver cerca de 100 casos no Estado — por meio da coleta do material dos parentes, a Polícia Científica faz a relação com o banco de dados e pode localizar o desaparecido. A novidade deste ano é que pessoas vivas sem identificação poderão ser registradas, como ocorreu com dois acolhidos em um abrigo de Vitória. >