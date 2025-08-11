Ajude

Morador do RJ está desaparecido no ES e família pede ajuda

Ele embarcou em um ônibus com destino a Paraíba — onde auxiliaria na construção de uma casa, mas foi deixado em um posto da PRF em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13:01

À esquerda, imagem divulgada pela família de João para ajudar a encontrá-lo. À direita, último registro dele, já em território capixaba Crédito: Montagem

A família do pedreiro João Batista do Nascimento, de 46 anos, vive dias de angústia desde o desaparecimento dele no dia 25 de julho. Morador do Rio de Janeiro, ele embarcou em um ônibus com destino a Paraíba — onde auxiliaria na construção de uma casa, mas foi deixado em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a família, João foi liberado do local e nunca mais foi visto.

A esposa do desaparecido contra que recebeu informações da PRF de que o homem teria surtado dentro do coletivo, momento em que o motorista o deixou na unidade policial. Após verificarem que não havia pendências judiciais contra o pedreiro, os agentes o liberaram às 1h30. Câmeras de segurança às quais a família teve acesso mostram João seguindo a pé em direção a um posto de combustíveis. É a última informação sobre o homem, o que aumenta o desespero de familiares.

“Estou apavorada. Não durmo, não trabalho direito sem respostas dele. Só ficamos sabendo de toda esta história após ele não aparecer no destino e os familiares dele me comunicarem. É uma negligência o que fizeram com ele. Nem a empresa do ônibus e nem a polícia nos comunicaram sobre o que estava acontecendo e o liberaram”, desabafou a esposa.

No momento do desaparecimento, João vestia jaqueta jeans e blusa azul, calça jeans clara e boné bege. Ele carregava uma mochila nas costas e uma mala de mão roxa.

A reportagem acionou a Viação Itapemirim e a PRF sobre as queixas da esposa do desaparecido, mas não houve retorno até a publicação. A Polícia Civil informou que investiga o caso, mas que João ainda não foi encontrado.

Ajude Qualquer informação que ajude a encontrar João pode ser repassada pelo Disque-Denúncia pelo número 181. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Se preferir, pode dar informações pela internet, clicando aqui.

