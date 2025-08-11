Morador do RJ está desaparecido no ES e família pede ajuda

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13:01
A família do pedreiro João Batista do Nascimento, de 46 anos, vive dias de angústia desde o desaparecimento dele no dia 25 de julho. Morador do Rio de Janeiro, ele embarcou em um ônibus com destino a Paraíba — onde auxiliaria na construção de uma casa, mas foi deixado em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a família, João foi liberado do local e nunca mais foi visto.
A esposa do desaparecido contra que recebeu informações da PRF de que o homem teria surtado dentro do coletivo, momento em que o motorista o deixou na unidade policial. Após verificarem que não havia pendências judiciais contra o pedreiro, os agentes o liberaram às 1h30. Câmeras de segurança às quais a família teve acesso mostram João seguindo a pé em direção a um posto de combustíveis. É a última informação sobre o homem, o que aumenta o desespero de familiares.
“Estou apavorada. Não durmo, não trabalho direito sem respostas dele. Só ficamos sabendo de toda esta história após ele não aparecer no destino e os familiares dele me comunicarem. É uma negligência o que fizeram com ele. Nem a empresa do ônibus e nem a polícia nos comunicaram sobre o que estava acontecendo e o liberaram”, desabafou a esposa.
No momento do desaparecimento, João vestia jaqueta jeans e blusa azul, calça jeans clara e boné bege. Ele carregava uma mochila nas costas e uma mala de mão roxa.
A reportagem acionou a Viação Itapemirim e a PRF sobre as queixas da esposa do desaparecido, mas não houve retorno até a publicação. A Polícia Civil informou que investiga o caso, mas que João ainda não foi encontrado.
Qualquer informação que ajude a encontrar João pode ser repassada pelo Disque-Denúncia pelo número 181. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Se preferir, pode dar informações pela internet, clicando aqui.
