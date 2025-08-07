Família pede ajuda

Vigilante sai de casa para sacar rescisão e desaparece em São Mateus

Vinícius Ferrari Amaral, de 39 anos, foi visto pela última vez há cerca de 20 dias, na tarde de 17 de julho; polícia investiga o desaparecimento

Vitor Recla Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:44

Vinicius foi visto pela última vez em 17 de julho, no Centro de São Mateus.. Crédito: Arquivo Pessoal

A família de Vinícius Ferrari Amaral, de 39 anos, está em busca de informações sobre o paradeiro dele, que está desaparecido há cerca de 20 dias. O vigilante foi visto pela última vez na tarde de 17 de julho deste ano, quando saiu de casa para ir até uma agência bancária no Centro de São Mateus, Norte do Espírito Santo. Ele disse que ia ao banco receber uma rescisão trabalhista, mas desde então não retornou para casa, nem fez contato com a família.

Vinicius trabalhou em um hospital e em duas agências bancárias da cidade. A mãe dele, Jaciara Amaral, disse que o filho estaria com problemas psicológicos após o fim de um relacionamento, que ocorreu há cerca de dois anos.

"Durante esse tempo em que o Vinícius está desaparecido, chegaram a circular algumas informações de que ele teria sido visto em alguns bairros aqui da cidade, mas nenhuma informação concreta. Nós percorremos quase todos os dias no bairro Vila Nova e não o encontramos. Como mãe, dói saber que tenho um filho nessa situação, mas tenho fé que vamos encontrá-lo", afirmou Jaciara.

A Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus estão em andamento, mas até o momento Vinícius não foi localizado. "Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", destacou a corporação.

A família pede de quem tiver informações sobre o desaparecimento do vigilante, faça contato pelos telefones (27) 99986-3636 ou (27) 99880-4903.

