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Ajuda ao próximo

Chuva no ES: Vargem Alta agradece doações e solidariedade

Município suspende, a partir desta sexta-feira (24), o pedido por donativos para as vítimas da enchente. Por falta de espaço para armazenar itens doados, prefeitura pede que ajuda seja oferecida a outras cidades no Sul do Estado, também afetadas pela chuva

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 16:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 16:20
Donativos recebidos em Vargem Alta, no Sul do Estado Crédito: Instagram/Prefeitura de Vargem Alta
Mais de mil moradores do município de Vargem Alta estão fora de suas casas devido à forte chuva que atingiu a região Sul do Espírito Santo no último dia 17. Diante do cenário de destruição deixado pela enchente, a cidade conta com a ajuda de voluntários e com doações enfrentar o problema. Nesta sexta-feira (24), a prefeitura suspendeu o pedido de donativos para a cidade, pois o número de arrecadações foi maior que o esperado e já não há espaço para armazenar mais itens recebidos.
Diante da suspensão do recebimento de donativos, a Prefeitura de Vargem Alta pede que as doações que seriam direcionadas ao município sejam oferecidas às demais cidades afetadas pela chuva no Sul do Estado.
"Em um momento tão difícil como este, o que trás conforto é saber que o ser humano ainda se importa com o outro. Agradecemos muito a solidariedade e as pessoas de todo o Estado que estão enviando donativos e nos ajudando com sua mão de obra. É bom saber que mesmo num momento muito difícil, as pessoas se preocupam do próximo"
Camila Lorenzoni - Secretária de Assistência Social de Vargem Alta
De acordo com a secretária de Assistência Social de Vargem Alta, Camila Lorenzoni, os moradores receberam doações de quase todo o Espírito Santo, além de algumas que chegaram de Minas Gerais e de voluntários do Rio de Janeiro.

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Donativos recebidos em Vargem Alta, no Sul do Estado Crédito: Instagram/Prefeitura de Vargem Alta
Camila lembra que, mesmo sabendo que as pessoas que perderam tudo vão precisar serem assistidas por um longo tempo, foi preciso suspender o recebimento de doações devido à dificuldade de armazenamento dos itens arrecadados. "Havendo necessidade, contamos novamente com a ajuda das pessoas. Temos mais de mil pessoas fora de casa. São a todas elas que estamos prestando atendimento com colchões, material de limpeza e de higiene pessoal e alimentos", conta.
Outros municípios do Sul do Estado que foram impactados pelas chuvas continuam a recolher doações para ajudar os moradores afetados pela enchente. A lista com os locais que estão arrecadando produtos para levar às vítimas das enxurradas pode ser acessada clicando aqui.

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