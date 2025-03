Pré-históricos

Fósseis achados no ES são de animais gigantes de até 42 mil anos atrás

Materiais foram encontrados no ano passado e passaram por análises em laboratório dos EUA; eles são de três espécies gigantes que viveram por aqui

Laudo confirma que fósseis são de animais que viveram entre 13 e 42 mil anos atrás em Castelo, no ES. (A Gazeta)

Carol Leal Repórter / [email protected]

Os fósseis de três animais pré-históricos encontrados na Gruta do Limoeiro, em Castelo, Sul do Espírito Santo, passaram por análise em laboratório nos Estados Unidos para determinar a idade dos materiais. Com uso de radiocarbono, especialistas da Beta Analytic concluíram que entre as espécies há uma que viveu por aqui há 42 mil anos atrás.

O tigre-dente-de-sabre habitou a região de Castelo há cerca de 34.700 anos





O toxodonte (que chegava a pesar 2,3 toneladas) habitou há 42 mil anos





A preguiça-gigante foi datada em aproximadamente 14 mil anos



Todos esses mamíferos gigantes pré-históricos compõem a megafauna e viveram no Pleistoceno, que é uma época do período Quaternário da era Cenozoica, entre 2,5 milhões e 12 mil anos atrás.

O gerente do Departamento de História Natural da Prefeitura de Castelo, José Neves, contou que os trabalhos foram iniciados desde o ano passado por pesquisadores das universidades federais do Espírito Santo e da Bahia, que foram chamados à cidade assim que os materiais foram encontrados. A descoberta do tigre-dentes-de-sabre em território capixaba é inédita.

(Com informações de Felipe Sena, de A Gazeta)

