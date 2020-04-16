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Sul do ES

Bom Jesus do Norte registra primeiro caso confirmado de Covid-19

Segundo o prefeito Marquinhos Messias, o morador trabalha embarcado e está sendo monitorado em outra cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 12:34

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 12:34

Vista aérea de Bom Jesus do Norte
Vista aérea de Bom Jesus do Norte Crédito: Luciney Araújo
O município de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, que é vizinho do Estado do Rio de Janeiro, confirmou o primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19), nesta quarta-feira (15). Segundo o prefeito Marquinhos Messias, o morador não está na cidade.
O prefeito explicou que o paciente é morador de Bom Jesus do Norte, mas como trabalha embarcado, já está fora da cidade há cerca de 30 dias e foi atendido e notificado por outro município, onde permanece em isolamento.
Em um vídeo, divulgado nas redes sociais, Marquinhos falou que o município começou a acompanhar o caso, após a notificação. Infelizmente, tivemos o primeiro caso confirmado de um morador. Ele trabalha embarcado em outra cidade. O caso dele foi notificado pelo município, onde ele está em isolamento e, a partir de hoje (15), começamos também a monitorar esse caso. Quero tranquilizar todos que foi o primeiro caso de um morador do município, mas que não está no município", destacou. 
Segundo os últimos dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o caso confirmado é de um morador do bairro Belvedere. Até a noite desta quarta (15), Bom Jesus do Norte descartou 13 casos que testaram negativo para Covid-19. Outros 10 casos continuam em investigação.

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Em toda Região Sul do Espírito Santo, 17 casos tiveram o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Destes, pelo menos quatro estão curados. As últimas confirmações, desta quarta-feira (15), foram nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, São José do Calçado e Bom Jesus do Norte.
  • Bom Jesus do Norte - 1 caso confirmado
  • Cachoeiro de Itapemirim - 8 casos confirmados (2 curados)
  • Castelo - 2 casos confirmados (2 curados)
  • Jerônimo Monteiro - 1 caso confirmado
  • Itapemirim - 2 casos confirmados
  • São José do Calçado - 2 casos confirmados
  • Venda Nova do Imigrante - 1 caso confirmado

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