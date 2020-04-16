Bom Jesus do Norte registra primeiro caso confirmado de Covid-19

Vista aérea de Bom Jesus do Norte Crédito: Luciney Araújo

O prefeito explicou que o paciente é morador de Bom Jesus do Norte, mas como trabalha embarcado, já está fora da cidade há cerca de 30 dias e foi atendido e notificado por outro município, onde permanece em isolamento.

Em um vídeo, divulgado nas redes sociais, Marquinhos falou que o município começou a acompanhar o caso, após a notificação. Infelizmente, tivemos o primeiro caso confirmado de um morador. Ele trabalha embarcado em outra cidade. O caso dele foi notificado pelo município, onde ele está em isolamento e, a partir de hoje (15), começamos também a monitorar esse caso. Quero tranquilizar todos que foi o primeiro caso de um morador do município, mas que não está no município", destacou.

Segundo os últimos dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o caso confirmado é de um morador do bairro Belvedere. Até a noite desta quarta (15), Bom Jesus do Norte descartou 13 casos que testaram negativo para Covid-19. Outros 10 casos continuam em investigação.

REGIÃO SUL DO ES TEM 17 CASOS CONFIRMADOS

Em toda Região Sul do Espírito Santo, 17 casos tiveram o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Destes, pelo menos quatro estão curados. As últimas confirmações, desta quarta-feira (15), foram nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, São José do Calçado e Bom Jesus do Norte.