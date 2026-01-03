No Sul do ES

Bebê de 1 ano e 8 meses é mordido no rosto por cachorro em Castelo

Criança foi levada para hospital em Cachoeiro de Itapemirim após ser atacada pelo animal cuidado pela família

Um bebê de 1 ano e oito meses foi mordido pelo cachorro da família na última segunda-feira (29), em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O incidente ocorreu na casa da família, no bairro São Miguel, quando a criança, Noah Menário Bento, brincava próximo à varanda.

O cachorro, um American Bully de quase nove anos, sempre muito dócil, acabou reagindo de forma inesperada. Ao ver o filho ferido, a mãe, Luana Dável Menário, ficou desesperada e correu para a rua pedindo ajuda. O pai conseguiu afastar o animal e, em seguida, Noah foi levado rapidamente para atendimento em um pronto-socorro da cidade. Eles acham que ataque aconteceu quando criança tentava passar a mão no animal.

Após os primeiros cuidados, o bebê foi transferido para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim. Ele sofreu ferimentos no rosto e na orelha, precisou passar por drenagem devido à secreção e iniciou tratamento com antibióticos e analgésicos. Segundo a mãe, Noah permanece estável, mas ainda sente dor e não há previsão de alta.

Luana contou que a família sempre tomou cuidado para não deixar o bebê e o cachorro muito próximos, já que o animal é grande e poderia machucar Noah sem querer, mesmo durante brincadeiras. Ela acredita que a reação do cachorro tenha sido motivada por ciúmes ou pela mudança na rotina após a chegada do bebê.

A família decidiu doar o cachorro, e busca alguém que possa cuidar dele de forma segura e responsável.

