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Efeitos da quarentena?

Aumenta o número de acidentes domésticos com crianças em Cachoeiro

Os atendimentos de traumas aumentaram no Hospital Infantil, já os registros de doenças infecciosas diminuíram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 11:12

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 11:12

Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim
Hospital Infantil em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
O número de crianças vítimas de acidentes domésticos começou a apresentar um aumento em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os dados levam em consideração a quantidade de atendimentos realizados no Hospital Infantil em março do ano passado em comparação com o mesmo período de 2020.
Os acidentes ocorridos durante este período de isolamento social, quando as crianças estão mais tempo em casa, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), são variados, incluindo lesões, quedas, cortes e envenenamentos. Esses atendimentos passaram de 501 em março de 2019 para 529 em março de 2020.
A gente começa a ver um aumento de crianças, que mesmo estando em casa, têm se cortado mais, têm caído mais, têm tido quedas, então, casos de traumas têm aumentado, suturas têm aumentado e também os casos ortopédicos de fratura, explicou Jesemar Carreiro, médico do Hospital Infantil, em Cachoeiro.

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Por outro lado, no Pronto Atendimento, onde chegam as crianças com outras doenças, os números já apresentaram uma redução significante. Só nos atendimentos de doenças infecciosas, provocadas por parasitas que são contraídos em contato com outras pessoas, foram 425 a menos. Em março do ano passado, foram 1.135 crianças atendidas e, neste ano, no mesmo período, foram 710.
No Pronto Atendimento, onde não são atendidos os traumas, teve uma diminuição muito significativa, embora, essa época do ano, de outono, a gente tem muitos casos de doenças respiratórias. O declínio de atendimento é muito grande, completou o médico.

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