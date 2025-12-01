Home
>
Política
>
Vereadores de Santa Teresa querem auxílio-alimentação de R$ 1,2 mil

Vereadores de Santa Teresa querem auxílio-alimentação de R$ 1,2 mil

Valor do auxílio-alimentação proposto em projeto é semelhante ao que é pago aos servidores da Câmara Municipal

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:44

Fachada da sede da Câmara Municipal de Santa Teresa
Fachada da sede da Câmara Municipal de Santa Teresa Crédito: Elan Costa/Câmara de Santa Teresa

Os vereadores de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, protocolaram projeto de resolução que concede auxílio-alimentação de R$ 1,2 mil para eles mesmos. A matéria começou a tramitar na Casa de Leis nesta segunda-feira (1º).

Recomendado para você

Valor do auxílio-alimentação proposto em projeto é semelhante ao que é pago aos servidores da Câmara Municipal

Vereadores de Santa Teresa querem auxílio-alimentação de R$ 1,2 mil

Projeto apresentado pela Casa de Leis começou a tramitar na última sexta-feira (28) e deve beneficiar 19 servidores

Câmara de Muniz Freire propõe abono de R$ 3 mil para servidores

Arthur Santos de Souza é réu em ação penal em que é acusado pelo Ministério Público Federal de associação criminosa e incitação ao crime

Moraes vota para condenar capixaba preso em acampamento golpista no DF

Nesta legislatura, a Câmara de Santa Teresa conta com 11 parlamentares. Eles têm salário fixado em R$ 7 mil. O valor do auxílio-alimentação proposto no projeto é semelhante ao que é pago aos servidores do Legislativo municipal.

A medida deverá custar os cofres da Câmara R$ 145.200,00 em 2026; e R$ 158.400,00 em 2027. O texto do projeto informa que as despesas decorrentes da execução da medida ocorrerão por meio de dotações orçamentárias próprias do Legislativo.

Na justificativa da proposta, assinada pela presidência da Câmara, o argumento é o de que a aprovação do projeto contribui para a valorização do trabalho legislativo, proporcionando aos vereadores condições dignas e adequadas para o desempenho de suas funções.

LEIA MAIS SOBRE A POLÍTICA NO ES:

Moraes vota para condenar capixaba preso em acampamento golpista no DF

Câmara aceita denúncia que pode cassar mandato do prefeito de Marechal Floriano

Vereadores de Nova Venécia querem auxílio-alimentação de R$ 1.274

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais