Vereadores de Santa Teresa querem auxílio-alimentação de R$ 1,2 mil

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:44
Os vereadores de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, protocolaram projeto de resolução que concede auxílio-alimentação de R$ 1,2 mil para eles mesmos. A matéria começou a tramitar na Casa de Leis nesta segunda-feira (1º).
Nesta legislatura, a Câmara de Santa Teresa conta com 11 parlamentares. Eles têm salário fixado em R$ 7 mil. O valor do auxílio-alimentação proposto no projeto é semelhante ao que é pago aos servidores do Legislativo municipal.
A medida deverá custar os cofres da Câmara R$ 145.200,00 em 2026; e R$ 158.400,00 em 2027. O texto do projeto informa que as despesas decorrentes da execução da medida ocorrerão por meio de dotações orçamentárias próprias do Legislativo.
Na justificativa da proposta, assinada pela presidência da Câmara, o argumento é o de que a aprovação do projeto contribui para a valorização do trabalho legislativo, proporcionando aos vereadores condições dignas e adequadas para o desempenho de suas funções.
