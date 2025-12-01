Gastos públicos

Vereadores de Santa Teresa querem auxílio-alimentação de R$ 1,2 mil

Valor do auxílio-alimentação proposto em projeto é semelhante ao que é pago aos servidores da Câmara Municipal

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:44

Fachada da sede da Câmara Municipal de Santa Teresa Crédito: Elan Costa/Câmara de Santa Teresa

Os vereadores de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, protocolaram projeto de resolução que concede auxílio-alimentação de R$ 1,2 mil para eles mesmos. A matéria começou a tramitar na Casa de Leis nesta segunda-feira (1º).

Nesta legislatura, a Câmara de Santa Teresa conta com 11 parlamentares. Eles têm salário fixado em R$ 7 mil. O valor do auxílio-alimentação proposto no projeto é semelhante ao que é pago aos servidores do Legislativo municipal.

A medida deverá custar os cofres da Câmara R$ 145.200,00 em 2026; e R$ 158.400,00 em 2027. O texto do projeto informa que as despesas decorrentes da execução da medida ocorrerão por meio de dotações orçamentárias próprias do Legislativo.

Na justificativa da proposta, assinada pela presidência da Câmara, o argumento é o de que a aprovação do projeto contribui para a valorização do trabalho legislativo, proporcionando aos vereadores condições dignas e adequadas para o desempenho de suas funções.

