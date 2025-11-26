Santa Teresa, Guaçuí, Ibiraçu e mais: cidades do ES registram granizo

Em Guaçuí e Dores do Rio Preto, a queda de granizo foi forte e rápida, acompanhada de ventos, trovões e relâmpagos. A Defesa Civil de Guaçuí informou que o volume de chuva acumulado entre 17h e 18h ficou entre 36 e 40 milímetros. O fenômeno foi superficial na área urbana e se concentrou nas zonas rurais dos dois municípios. Equipes realizaram patrulhamento nesta quarta-feira para verificar possíveis danos.

Em Santa Teresa, segundo a Defesa Civil Municipal, choveu cerca de 26 milímetros em 30 minutos. No distrito de Alto Caldeirão, o granizo atingiu a área rural e causou danos em lavouras, mas não houve acionamento do órgão.

Em Ibiraçu, a chuva forte acompanhada de ventos intensos e granizo atingiu a zona rural de Palmeiras. O temporal durou cerca de 50 minutos e acumulou 30 milímetros de chuva, derrubando diversas árvores e bloqueando estradas. A comunidade ficou sem energia e aguarda o restabelecimento pela EDP, conforme a Defesa Civil Municipal. No bairro São Benedito, uma árvore caiu sobre a rede elétrica e deixou parte da região sem luz. Já na sede do município, outra árvore desabou no trevo de acesso ao loteamento do Contorno, atingindo parte da avenida. O trecho foi liberado parcialmente.