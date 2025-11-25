Moradores registram temporal com granizo em Vila Velha
Publicado em 25/11/2025 às 18h59
Um temporal com direito à queda de granizo surpreendeu e assustou moradores de Vila Velha no final da tarde desta terça-feira (25). Vídeos enviados por leitores mostram as pedras de gelo caindo no bairro Prainha, em meio à chuva forte. Nas gravações ainda é possível ouvir pessoas espantadas com o fenômeno e também preocupadas com possíveis prejuízos.
A queda de granizo era prevista por institutos meteorológicos, como o Inmet, que enviaram alertas sobre a chegada de temporais atrelados a outras ocorrências climáticos.