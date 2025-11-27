Números do Caged

Espírito Santo fecha quase 300 postos de trabalho em outubro

O Estado não fechava o mês com saldo negativo na geração de emprego desde junho; número é resultado de 49.017 admissões e 49.313 desligamentos

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:17

Cidade que liderou o número de demissões foi a Serra, com fechamento de 9.163 postos de trabalho Crédito: Agência Brasil

O Espírito Santo voltou a apresentar saldo negativo na geração de empregos mensal, em outubro, com o fechamento de 296 postos de trabalho, resultado de 49.017 admissões contra 49.313 desligamentos. Os setores de serviços e comércio, apesar de terem sido os que mais contrataram (19.991 e 14.530), foram os que mais demitiram, com 18.983 e 13.239, respectivamente. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados na quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O Estado não fechava o mês com saldo negativo desde junho, quando registrou 46.033 admissões e 49.381 desligamentos no mês. Em setembro, o saldo havia retornado a ter vantagem expressiva na geração de empregos, mas a crescente não foi mantida.

Em três dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados, o saldo foi negativo. O pior resultado foi o setor de indústria, que fechou 1.562 postos. Na sequência, aparecem construção (-810) e agropecuária (-223). Serviços e comércio foram os únicos com saldo positivo (1.008 e 1.291, respectivamente).

A cidade que liderou o número de demissões foi a Serra, com fechamento de 9.163 postos de trabalho, seguida por Vitória, com redução de 8.123 e Vila Velha com 5.965.

Dados do Ministério do Trabalho apontam que a maior parte dos desligados foi de homens (1.527), enquanto as mulheres tiveram saldo positivo de 1.231. Avaliando por faixa etária, 600 dos desligados têm entre 50 a 64 anos e 584 entre 30 e 39 anos.

