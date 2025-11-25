Home
>
Empregos
>
Blitz do Emprego oferece mais de 1.300 vagas na Serra nesta quarta-feira (26)

Blitz do Emprego oferece mais de 1.300 vagas na Serra nesta quarta-feira (26)

O atendimento será realizado das 13h às 16h, com apoio do Sine Móvel. Há chances para profissionais de diferentes áreas e níveis de escolaridade

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:09

Sine móvel percorre bairros da Serra
Sine móvel percorre bairros da Serra Crédito: Prefeitura da Serra/ Divulgação

A Prefeitura da Serra realiza nesta quarta-feira (26) mais uma edição da Blitz do Emprego, com mais de 1.300 postos de trabalho. Desta vez, a iniciativa acontece na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Divinópolis Pastor Oliveira de Araújo, no bairro Divinópolis.

Recomendado para você

Interessados devem comparecer ao Sine da Capital, que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2455, Itararé. O atendimento ocorre das 8h às 17h.

Feirão de Emprego tem mais de 1.000 vagas nesta quarta-feira (26) em Vitória

O atendimento será realizado das 13h às 16h, com apoio do Sine Móvel. Há chances para profissionais de diferentes áreas e níveis de escolaridade

Blitz do Emprego oferece mais de 1.300 vagas na Serra nesta quarta-feira (26)

Há postos para ajudante de cozinha, atendente de balcão, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, forneiro de padaria, garçom, recepcionista em geral, sushiman, entre outras chances

Confira as mais de 6.100 vagas de emprego e estágio no ES

O atendimento será realizado das 13h às 16h, com apoio do Sine Móvel. Há chances para profissionais de diferentes áreas e níveis de escolaridade.

Para participar, o candidato precisa apresentar documento de identificação com foto. A entrega do currículo é recomendada, mas não obrigatória.

Além da intermediação de vagas, a equipe do Sine também dará orientações sobre Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego.

Confira algumas vagas

  • Açougueiro (30)
  • Ajudante de cozinha (50)
  • Almoxarife pcd (2)
  • Churrasqueiro (1)
  • Confeiteiro (40)
  • Eletricista de manutenção em geral (40)
  • Instrumentista de precisão (25)
  • Motorista de caminhão-pipa (8)
  • Técnico em fibras ópticas (40)

Para conferir outras oportunidades, clique aqui. 

SERVIÇO

  • Blitz do Emprego – Divinópolis
  • Data: 26 de novembro de 2025 (quarta-feira)
  • Local: Rua Mariana, s/nº, próximo à EMEF Divinópolis Pastor Oliveira de Araújo
  • Horário: das 13h às 16h
Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES

ES tem 19 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 16 mil

Confira as mais de 6.100 vagas de emprego e estágio no ES

Empresa na Serra abre vagas de emprego para quem tem o nível médio

Cacau Show abre novas oportunidades de emprego no ES

McDonald’s abre mais de 80 vagas de emprego em nova loja na Serra

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Empregos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais