Blitz do Emprego oferece mais de 1.300 vagas na Serra nesta quarta-feira (26)

A Prefeitura da Serra realiza nesta quarta-feira (26) mais uma edição da Blitz do Emprego, com mais de 1.300 postos de trabalho. Desta vez, a iniciativa acontece na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Divinópolis Pastor Oliveira de Araújo, no bairro Divinópolis.
O atendimento será realizado das 13h às 16h, com apoio do Sine Móvel. Há chances para profissionais de diferentes áreas e níveis de escolaridade.
Para participar, o candidato precisa apresentar documento de identificação com foto. A entrega do currículo é recomendada, mas não obrigatória.
Além da intermediação de vagas, a equipe do Sine também dará orientações sobre Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego.
