Divinópolis

Blitz do Emprego oferece mais de 1.300 vagas na Serra nesta quarta-feira (26)

O atendimento será realizado das 13h às 16h, com apoio do Sine Móvel. Há chances para profissionais de diferentes áreas e níveis de escolaridade

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:09

Sine móvel percorre bairros da Serra Crédito: Prefeitura da Serra/ Divulgação

A Prefeitura da Serra realiza nesta quarta-feira (26) mais uma edição da Blitz do Emprego, com mais de 1.300 postos de trabalho. Desta vez, a iniciativa acontece na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Divinópolis Pastor Oliveira de Araújo, no bairro Divinópolis.

O atendimento será realizado das 13h às 16h, com apoio do Sine Móvel. Há chances para profissionais de diferentes áreas e níveis de escolaridade.

Para participar, o candidato precisa apresentar documento de identificação com foto. A entrega do currículo é recomendada, mas não obrigatória.

Além da intermediação de vagas, a equipe do Sine também dará orientações sobre Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego.

Confira algumas vagas

Açougueiro (30)

Ajudante de cozinha (50)

Almoxarife pcd (2)

Churrasqueiro (1)

Confeiteiro (40)

Eletricista de manutenção em geral (40)

Instrumentista de precisão (25)

Motorista de caminhão-pipa (8)

Técnico em fibras ópticas (40)

Para conferir outras oportunidades, clique aqui.

SERVIÇO

Blitz do Emprego – Divinópolis

Data: 26 de novembro de 2025 (quarta-feira)

26 de novembro de 2025 (quarta-feira) Local: Rua Mariana, s/nº, próximo à EMEF Divinópolis Pastor Oliveira de Araújo

Rua Mariana, s/nº, próximo à EMEF Divinópolis Pastor Oliveira de Araújo Horário: das 13h às 16h

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta