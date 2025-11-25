Oportunidades

Feirão de Emprego tem mais de 1.000 vagas nesta quarta-feira (26) em Vitória

Interessados devem comparecer ao Sine da Capital, que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2455, Itararé. O atendimento ocorre das 8h às 17h.

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:51

Celular com Carteira de Trabalho Digital Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

A Prefeitura de Vitória realiza nesta quarta-feira (26) um Feirão de Emprego com mais de 1.100 vagas nesta quarta-feira (26). O evento tem como objetivo reunir diversas empresas dos mais variados setores para uma dia inteiro de entrevistas presenciais e chances reais de contratação.

Os interessados devem comparecer ao Sine da Capital, que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2455, Itararé. O atendimento ocorre das 8h às 17h. A iniciativa conta com a parceria do Senac-ES.

Para participar, é necessário levar os documentos pessoais. De acordo com a prefeitura, o trabalhador faz o cadastro no local, escolhe as vagas de acordo com seu perfil e retira a carta de encaminhamento - documento necessário para participar das entrevistas.

Antes das entrevistas, os candidatos terão acesso a uma palestra preparatória ministrada pelo Senac-ES, com dicas sobre postura, comunicação e condução durante a seleção.

Confira algumas vagas

Açougueiro (26)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (25)

Artífice de manutenção (40)

Assistente administrativo pcd (10)

Atendente de telemarketing (200)

Auxiliar de ambulatório (10)

Camareira de hotel (5)

Eletricista de manutenção em geral (17)

Porteiro (40)

Técnico de enfermagem (10)

Teleatendente de emergência (25)

Para conferir outras oportunidades, clique aqui. Ao clicar em "Exibir mais filtros", basta escolher, na opção localidade, a cidade de Vitória e visualizar as oportunidades que estão abertas e que são atualizadas constantemente. Ao lado de cada vaga ofertada basta clicar em "Saiba mais" para conhecer os detalhes da oportunidade.

Serviço

Feirão de Empregos Sine Vitória

Quando: quarta-feira (26), das 8h às 17h

quarta-feira (26), das 8h às 17h Local: Casa do Cidadão (Avenida Maruípe, 2455, Itararé)

