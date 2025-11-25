Feirão de Emprego tem mais de 1.000 vagas nesta quarta-feira (26) em Vitória

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:51
A Prefeitura de Vitória realiza nesta quarta-feira (26) um Feirão de Emprego com mais de 1.100 vagas nesta quarta-feira (26). O evento tem como objetivo reunir diversas empresas dos mais variados setores para uma dia inteiro de entrevistas presenciais e chances reais de contratação.
Os interessados devem comparecer ao Sine da Capital, que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2455, Itararé. O atendimento ocorre das 8h às 17h. A iniciativa conta com a parceria do Senac-ES.
Para participar, é necessário levar os documentos pessoais. De acordo com a prefeitura, o trabalhador faz o cadastro no local, escolhe as vagas de acordo com seu perfil e retira a carta de encaminhamento - documento necessário para participar das entrevistas.
Antes das entrevistas, os candidatos terão acesso a uma palestra preparatória ministrada pelo Senac-ES, com dicas sobre postura, comunicação e condução durante a seleção.
Para conferir outras oportunidades, clique aqui. Ao clicar em "Exibir mais filtros", basta escolher, na opção localidade, a cidade de Vitória e visualizar as oportunidades que estão abertas e que são atualizadas constantemente. Ao lado de cada vaga ofertada basta clicar em "Saiba mais" para conhecer os detalhes da oportunidade.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o