Feirão de Emprego tem mais de 1.000 vagas nesta quarta-feira (26) em Vitória

Interessados devem comparecer ao Sine da Capital, que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2455, Itararé. O atendimento ocorre das 8h às 17h.

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:51

Carteira de trabalho digital
Celular com Carteira de Trabalho Digital Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Prefeitura de Vitória realiza nesta quarta-feira (26) um Feirão de Emprego com mais de 1.100 vagas nesta quarta-feira (26). O evento tem como objetivo reunir diversas empresas dos mais variados setores para uma dia inteiro de entrevistas presenciais e chances reais de contratação.

Os interessados devem comparecer ao Sine da Capital, que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2455, Itararé. O atendimento ocorre das 8h às 17h. A iniciativa conta com a parceria do Senac-ES.

Para participar, é necessário levar os documentos pessoais. De acordo com a prefeitura, o trabalhador faz o cadastro no local, escolhe as vagas de acordo com seu perfil e retira a carta de encaminhamento - documento necessário para participar das entrevistas.

Antes das entrevistas, os candidatos terão acesso a uma palestra preparatória ministrada pelo Senac-ES, com dicas sobre postura, comunicação e condução durante a seleção.

Confira algumas vagas

  • Açougueiro (26)
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria (25)
  • Artífice de manutenção (40)
  • Assistente administrativo pcd (10)
  • Atendente de telemarketing (200)
  • Auxiliar de ambulatório (10)
  • Camareira de hotel (5)
  • Eletricista de manutenção em geral (17)
  • Porteiro (40)
  • Técnico de enfermagem (10)
  • Teleatendente de emergência (25)

Para conferir outras oportunidades, clique aqui. Ao clicar em "Exibir mais filtros", basta escolher, na opção localidade, a cidade de Vitória e visualizar as oportunidades que estão abertas e que são atualizadas constantemente. Ao lado de cada vaga ofertada basta clicar em "Saiba mais" para conhecer os detalhes da oportunidade.

Serviço

  • Feirão de Empregos Sine Vitória
  • Quando: quarta-feira (26), das 8h às 17h
  • Local: Casa do Cidadão (Avenida Maruípe, 2455, Itararé)
