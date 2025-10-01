Política

Veja como votaram senadores do ES na regulamentação da reforma tributária

Magno Malta (PL) e Fabiano Contarato (PT) computaram votos diferentes na noite de terça-feira (30)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 13:52

Segundo o Senado, o texto, aprovado por 51 votos ante 10 contrários, regulamenta a governança, a fiscalização e as regras para o funcionamento do novo sistema tributário, criando o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que vai substituir o principal imposto estadual, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto Sobre Serviços (ISS) municipal.

O Comitê Gestor será responsável pela arrecadação e distribuição do novo imposto, que será dividido entre estados e municípios.

Fabiano Contarato (PT) e Magno Malta (PL), senadores do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Senado Federal

Malta e Contarato foram procurados pela reportagem de A Gazeta para manifestações sobre os votos e sobre o entendimento relacionado à reforma.

Segundo Magno Malta, o voto foi contrário porque, para ele, o projeto seria algo ideológico disfarçado de modernização.

“Em vez de simplificar, destrói o setor de serviços, sufoca a classe média e empurra os mais pobres para a miséria. Privilegia gigantes da indústria e do comércio, mas pune quem produz e quem consome. Cria mais cargos, conselhos e privilégios para os “amigos do rei”, enquanto deixa o povo com o peso tributário. Essa não é uma reforma para o Brasil, é uma farsa que concentra poder e amplia desigualdades”, pondera o senador do PL-ES.

Por sua vez, o senador Fabiano Contarato diz que, na verdade, a reforma simplifica o sistema nacional de tributação, atualmente considerado “complexo e contraprodutivo”. Segundo o parlamentar, a reforma prevê o desenvolvimento de justiça social para milhões de brasileiros, já que zera impostos na cesta básica.

“Para todos esses avanços efetivamente fazerem a diferença, precisamos enfrentar também outros grandes desafios: taxar os super-ricos e aprovar o Imposto de Renda zero para quem ganha até R$ 5 mil. Só assim a reforma tributária passará efetivamente a ser um instrumento real de redução da desigualdade no Brasil”, destaca Contarato.

Leia mais Reforma tributária: ES lança canal para tirar dúvidas de contribuintes

O que está por vir?

Segundo o relator do projeto, senador Eduardo Braga (MDB-AM), o texto passou por inúmeras mudanças para chegar até a versão votada na terça-feira. Para ele, a regulamentação aprovada é necessária para a retomada do crescimento econômico e para a geração de emprego e de renda no Brasil.

Plenário do Senado Federal Crédito: Carlos Moura/Agência Senado

“O Senado está diante da oportunidade de poder marcar historicamente o encerramento de um passo importante da reforma tributária para bens de consumo e serviços (...) Esta é a primeira reforma que o Brasil faz em regime democrático. Portanto, podemos dizer que esta reforma pertence a todos”, defende Braga.

Ele ainda destaca que uma das modificações mais consideráveis com a reforma é a mudança na tributação da origem para o destino do produto.

Em linhas gerais, os principais objetivos do material estão ligados à simplificação do sistema tributário para diminuir o custo operacional de empresas e incentivar o crescimento econômico. Além disso, a reforma deve tributar de forma semelhante as atividades econômicas e favorecer o consumo de famílias mais pobres.

* Com informações da Agência Senado.

