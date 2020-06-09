Setores da Secretaria de Justiça serão transferidos para antigo prédio da Cohab

Antigo prédio da Cohab vai abrigar setores administrativos da Sejus Crédito: Reprodução/Google Maps

Your browser does not support the audio element. Setores da Secretaria da Justiça serão transferidos para antigo prédio da cohab

O antigo edifício da Cohab, que fica na avenida Vitória, foi cedido à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) . A decisão foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (09). O prédio, que pertence ao governo do Estado e não estava sendo utilizado, vai abrigar setores administrativos e operacionais da secretaria. A sede, no entanto, vai permanecer no edifício Fábio Ruschi, no centro da Capital.

A decisão chama a atenção já que o prédio que não ostenta uma aparência das melhores e visivelmente precisa de muitos ajustes. A assessoria da Sejus informou, por nota, que setores administrativos ocuparão o local, como a Gerência de Logística que, atualmente, funciona no bairro Itararé. A secretaria não informou, no entanto, o motivo da mudança.

Ainda não há uma previsão de data para a mudança, mas a secretaria informou que limpeza, pintura e "pequenas manutenções" no local já estão sendo feitas por presos do regime semiaberto. "Internos trabalhadores do regime semiaberto estão atuando nas obras, sem contratação de mão de obra externa adicional", diz o texto.

Questionada pela reportagem, a Sejus não informou qual o custo estimado para a realização dos ajustes necessários para a mudança.

VALORIZAÇÃO DO CENTRO