Governo do ES faz leilão digital de bens com veículos a partir de R$ 900

Um dos veículos oferecidos pelo governo do Estado em leilão online Crédito: Divulgação / Governo do Estado

O governo do Espírito Santo vai leiloar pela internet bens de propriedade do Estado. É o primeiro leilão totalmente digital feito pela administração estadual e, entre os lotes, estão disponíveis veículos a partir de R$ 900. Os lances podem ser dados até o dia 20 de junho no site www.pietrangello.com.br

No total, serão ofertados 189 lotes, sendo 93 veículos, 18 motos, um ônibus e um caminhão, além de 76 lotes de bens móveis. Com lances a partir de R$50, a expectativa do governo do Estado é arrecadar cerca de R$ 1 milhão aos cofres públicos.



Os interessados podem realizar a visitação aos bens móveis e veículos ofertados entre os dias 8 e 19 de junho, das 9 às 15 horas, no local em que os itens se encontram. Não é necessário agendamento, mas o uso de máscaras é obrigatório.



Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, com exceção dos parentes do leiloeiro e da Comissão de Leilão. O leiloeiro público oficial, Pietrangello, explica que, como o leilão será realizado em sua totalidade de forma digital, a plataforma conta com registro em Blockchain, uma inovação no mercado de leilões on-line no Brasil.



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