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Governo do ES faz leilão digital de bens com veículos a partir de R$ 900

Serão ofertados 189 lotes, sendo 93 veículos, 18 motos, um ônibus e um caminhão, além de 76 lotes de bens móveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 17:51

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 17:51

Um dos veículos oferecidos pelo governo do Estado em leilão online
Um dos veículos oferecidos pelo governo do Estado em leilão online Crédito: Divulgação / Governo do Estado
O governo do Espírito Santo vai leiloar pela internet bens de propriedade do Estado. É o primeiro leilão totalmente digital feito pela administração estadual e, entre os lotes, estão disponíveis veículos a partir de R$ 900.  Os lances podem ser dados até o dia 20 de junho no site www.pietrangello.com.br.
No total, serão ofertados 189 lotes, sendo 93 veículos, 18 motos, um ônibus e um caminhão, além de 76 lotes de bens móveis. Com lances a partir de R$50, a expectativa do governo do Estado é arrecadar cerca de R$ 1 milhão aos cofres públicos.
Os interessados podem realizar a visitação aos bens móveis e veículos ofertados entre os dias 8 e 19 de junho, das 9 às 15 horas, no local em que os itens se encontram. Não é necessário agendamento, mas o uso de máscaras é obrigatório.

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Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, com exceção dos parentes do leiloeiro e da Comissão de Leilão. O leiloeiro público oficial, Pietrangello, explica que, como o leilão será realizado em sua totalidade de forma digital, a plataforma conta com registro em Blockchain, uma inovação no mercado de leilões on-line no Brasil.

SERVIÇO

  • Leilão on-line de veículos e bens inservíveis do Governo do Estado do Espírito Santo - De 20 de maio a 20 de junho.
  • Mais informações em www.pietrangello.com.br, e nos telefones (27) 99944-0405 e (27) 99944-7575.

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