Servidor da Serra é exonerado por suspeita de usar máquina da prefeitura em obra privada

Retroescavadeira da prefeitura estava sendo utilizada em propriedade particular de servidor público da Serra Crédito: Divulgação/Pablo Muribeca

Oliverdino de Melo Filho era lotado na Secretaria Municipal de Obras e exercia o cargo de Coordenador Regional de Obras. Ele ganhava um salário bruto de cerca de R$ 5.300, de acordo com o Portal da Transparência da Serra . A administração municipal informou que solicitou uma sindicância para apurar o caso e se há participação de outros servidores.

O caso veio à tona a partir de uma publicação do vereador Pablo Muribeca (Patriota) nas redes sociais. O parlamentar publicou um vídeo em que ele aparece na propriedade de Oliverdino após receber uma denúncia de que ele estaria utilizando equipamentos da prefeitura para pavimentar a estrada que dá acesso à chácara dele.

Nas imagens é possível ver o momento em que Pablo Muribeca flagra a máquina no local. Ele faz a abordagem e chama a Polícia Militar, que chega logo em seguida. O vídeo foi feito na segunda-feira (14), segundo o parlamentar.

"Recebi a denúncia, acionei a polícia, e fui cumprir meu papel de vereador e fiscalizar. Quando cheguei lá, encontrei com o próprio servidor da prefeitura. Ele estava usando a máquina e material da prefeitura para pavimentar a entrada da chácara dele. É uma conduta inadmissível, o dinheiro do povo sendo usado para interesses privados", destacou, afirmando que vai acionar o Ministério Público Estadual para apurar a conduta do servidor.

O QUE DIZ A PREFEITURA DA SERRA

Por meio de nota, a Prefeitura da Serra disse que assim que tomou conhecimento sobre o fato, exonerou o servidor. E que isso foi feito "antes da divulgação do vídeo nas redes sociais". A administração municipal destacou que "não tolera qualquer tipo de uso indevido de máquinas e equipamentos públicos por parte de seus servidores".

Confira a nota completa:

A Prefeitura da Serra não tolera qualquer tipo de uso indevido de máquinas e equipamentos públicos por parte de seus servidores. Mesmo antes da divulgação do vídeo nas redes sociais, logo após tomar conhecimento do ocorrido, tomou as devidas providências e o servidor em questão foi exonerado. Além disso, o prefeito da Serra, Sergio Vidigal, solicitou uma sindicância administrativa para averiguação dos fatos e apuração se há ou não participação de outros servidores no caso para que sejam adotadas as medidas cabíveis. A gestão irá sempre combater e punir quando preciso qualquer conduta que possa causar danos ao erário. Os canais de comunicação da Prefeitura da Serra estão sempre abertos para receber qualquer informação que visa proteger o patrimônio público.

A reportagem não conseguiu contato com Oliverdino de Melo Filho. Para a Polícia Militar ele informou que "estava próximo à região quando um dos caminhões que atuava na propriedade não conseguia subir a estrada de chão e, então, parou para prestar apoio empurrando o veículo ao local de destino", diz trecho do boletim de ocorrência registrado.