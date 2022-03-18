Servidor da Serra é exonerado por suspeita de usar máquina da prefeitura em obra privada

Um servidor comissionado da Prefeitura da Serra foi exonerado por suspeita de utilizar uma máquina retroescavadeira do município para realizar serviços na própria propriedade, em Morro do Céu, zona rural da Serra. A exoneração foi publicada na última quarta-feira (16) no Diário Oficial.
Oliverdino de Melo Filho era lotado na Secretaria Municipal de Obras e exercia o cargo de Coordenador Regional de Obras. Ele ganhava um salário bruto de cerca de R$ 5.300, de acordo com o Portal da Transparência da Serra. A administração municipal informou que solicitou uma sindicância para apurar o caso e se há participação de outros servidores.
O caso veio à tona a partir de uma publicação do vereador Pablo Muribeca (Patriota) nas redes sociais. O parlamentar publicou um vídeo em que ele aparece na propriedade de Oliverdino após receber uma denúncia de que ele estaria utilizando equipamentos da prefeitura para pavimentar a estrada que dá acesso à chácara dele.
Nas imagens é possível ver o momento em que Pablo Muribeca flagra a máquina no local. Ele faz a abordagem e chama a Polícia Militar, que chega logo em seguida. O vídeo foi feito na segunda-feira (14), segundo o parlamentar.
"Recebi a denúncia, acionei a polícia, e fui cumprir meu papel de vereador e fiscalizar. Quando cheguei lá, encontrei com o próprio servidor da prefeitura. Ele estava usando a máquina e material da prefeitura para pavimentar a entrada da chácara dele. É uma conduta inadmissível, o dinheiro do povo sendo usado para interesses privados", destacou, afirmando que vai acionar o Ministério Público Estadual para apurar a conduta do servidor.
O QUE DIZ A PREFEITURA DA SERRA
Por meio de nota, a Prefeitura da Serra disse que assim que tomou conhecimento sobre o fato, exonerou o servidor. E que isso foi feito "antes da divulgação do vídeo nas redes sociais". A administração municipal destacou que "não tolera qualquer tipo de uso indevido de máquinas e equipamentos públicos por parte de seus servidores".
Confira a nota completa:
A Prefeitura da Serra não tolera qualquer tipo de uso indevido de máquinas e equipamentos públicos por parte de seus servidores. Mesmo antes da divulgação do vídeo nas redes sociais, logo após tomar conhecimento do ocorrido, tomou as devidas providências e o servidor em questão foi exonerado. Além disso, o prefeito da Serra, Sergio Vidigal, solicitou uma sindicância administrativa para averiguação dos fatos e apuração se há ou não participação de outros servidores no caso para que sejam adotadas as medidas cabíveis. A gestão irá sempre combater e punir quando preciso qualquer conduta que possa causar danos ao erário. Os canais de comunicação da Prefeitura da Serra estão sempre abertos para receber qualquer informação que visa proteger o patrimônio público.
A reportagem não conseguiu contato com Oliverdino de Melo Filho. Para a Polícia Militar ele informou que "estava próximo à região quando um dos caminhões que atuava na propriedade não conseguia subir a estrada de chão e, então, parou para prestar apoio empurrando o veículo ao local de destino", diz trecho do boletim de ocorrência registrado.
Servidor da Serra é exonerado por suspeita de usar máquina da prefeitura em obra privada