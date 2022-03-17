Apontado como autor do 1° disparo que matou sargento da PM é preso no ES

Alex de Almeida Gomes, o "Feinho", de 21 anos, foi preso em Barra de São Francisco, nesta quarta (16) Crédito: Divulgação/PCES

A ação contou com o apoio da Polícia Militar e do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (Notaer). Segundo o delegado Gabriel Monteiro, titular da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), o criminoso estava usando um nome falso.

"Na madrugada detsa quarta-feira (16), uma equipe composta por policiais do Deic e da DHPM se deslocou até Barra de São Francisco, onde realizou levantamentos para confirmar o endereço do alvo. Descobrimos que ele estava usando o nome falso de Felipe e seguindo a vida escondido em Barra de São Francisco, acreditando que, dessa forma, estaria fora do nosso alcance”, relatou o delegado.

Conforme a polícia, Alex tentou fugir ao ver os policiais, mas foi alcançado. Um drone, além do helicóptero do Notaer, foram utilizados para acompanhar o criminoso. A Polícia Militar fez o acompanhamento de Alex por terra, até que agentes da Força Tática o prenderam.

Antônio Marcos, Bruno Rocha, Claudstony Pereira e Alex Gomes, em ordem, envolvidos na morte do sargento Romania Crédito: Divulgação/PCES

Your browser does not support the audio element. Apontado como autor do primeiro disparo que matou sargento da PM é preso no ES

Além de Alex, outros três envolvidos no crime já foram presos. O adolescente de 17 anos, que havia se entregado e assumido a autoria dos disparos - tese que já havia sido descartada pela polícia, além de Antonio Marcos Nere Teixeira, 43 anos, que era o motorista do carro utilizado na fuga dos criminosos, e Bruno Rocha Donato, vulgo "Orelha", 21 anos, que também participou do crime.