Apontado como autor do 1° disparo que matou sargento da PM é preso no ES

A Polícia Civil prendeu Alex de Almeida Gomes, o "Feinho", de 21 anos, autor do primeiro disparo dos três tiros que atingiram e vitimaram o sargento Marco Romania, morto em um bar do bairro Joana D'Arc, em Vitória, no dia 16 de fevereiro. Alex, segundo a polícia, estava escondido em Barra de São Francisco, município do Norte do Estado. O outro atirador, Claudstony Pereira Ramos, vulgo "Gaguinho", 33 anos, segue foragido.
A ação contou com o apoio da Polícia Militar e do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (Notaer). Segundo o delegado Gabriel Monteiro, titular da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), o criminoso estava usando um nome falso.
"Na madrugada detsa quarta-feira (16), uma equipe composta por policiais do Deic e da DHPM se deslocou até Barra de São Francisco, onde realizou levantamentos para confirmar o endereço do alvo. Descobrimos que ele estava usando o nome falso de Felipe e seguindo a vida escondido em Barra de São Francisco, acreditando que, dessa forma, estaria fora do nosso alcance”, relatou o delegado.
Conforme a polícia, Alex tentou fugir ao ver os policiais, mas foi alcançado. Um drone, além do helicóptero do Notaer, foram utilizados para acompanhar o criminoso. A Polícia Militar fez o acompanhamento de Alex por terra, até que agentes da Força Tática o prenderam.
Apontado como autor do primeiro disparo que matou sargento da PM é preso no ES
Além de Alex, outros três envolvidos no crime já foram presos. O adolescente de 17 anos, que havia se entregado e assumido a autoria dos disparos - tese que já havia sido descartada pela polícia, além de Antonio Marcos Nere Teixeira, 43 anos, que era o motorista do carro utilizado na fuga dos criminosos, e Bruno Rocha Donato, vulgo "Orelha", 21 anos, que também participou do crime.
Claudstony, que foi identificado pela Polícia Civil como autor de outros dois disparos contra o sargento, ainda está sendo procurado. O inquérito foi concluído e os quatro já foram denunciados pelo Ministério Público. O adolescente de 17 anos não teve o nome revelado.