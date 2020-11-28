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Eleições 2020

Sem ataques, candidatos em Vila Velha mostram propostas no último horário eleitoral

Durante a maior parte da disputa, Max  e Arnaldinho não pouparam críticas um ao outro. Eles se enfrentam nas urnas no domingo (29), quando acontece o segundo turno

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 21:11
Max Filho (PSDB) e Arnaldinho Borgo (Podemos) no último dia de propaganda eleitoral
Max Filho (PSDB) e Arnaldinho Borgo (Podemos) no último dia de propaganda eleitoral Crédito: Reprodução
Assumindo uma postura completamente diferente do que demonstraram ao longo do segundo turno, os candidatos Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB), que disputam a Prefeitura de Vila Velha, suspenderam os ataques no último dia da propaganda eleitoral na TV, veiculada nesta sexta-feira (27).
Com semblante calmo, eles usaram o espaço para expor suas propostas e pedir o voto do eleitor no próximo domingo (29). Os dois, inclusive, escolheram cenários semelhantes para isso: os pontos turísticos de Vila Velha. Eles exibiram a mesma propaganda no horário da tarde e à noite. 
A corrida eleitoral do segundo turno foi marcada por duros embates entre os concorrentes. Arnaldinho, que desde o início não poupou críticas ao prefeito, seguindo seu posicionamento de oposição em seus dois mandatos na Câmara municipal, viu seus ataques serem rebatidos pelo tucano nesta segunda etapa.
No primeiro turno, Max fez uma campanha morna e ficou longe de conflitos. Centrou sua campanha em exibir as obras de sua gestão e a parceria com o governo estadual. Acabou ficando atrás de Arnaldinho nas urnas, como o segundo candidato mais votado. Max recebeu 46.523 votos ante a 73.122 do vereador. 

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Para o segundo turno, o prefeito apareceu mais combativo. Na TV, usou sua experiência como gestor para confrontar o perfil do adversário, classificando o candidato como uma "aventura", "inexperiente", "coitadinho". Chegou a fazer até rima, ironizando o mandato do vereador. 
Arnaldinho manteve as críticas, subindo o tom em alguns momentos. Apostou no discurso de renovação, se referindo a Max como velha política. Chamou o tucano de "candidato fake news" e o acusou de espalhar mentiras pela cidade. 
O ápice desse confronto aconteceu na noite de quinta-feira (26), durante o debate realizado pela Rede Gazeta. Aparentemente exaltados e nervosos, eles protagonizaram uma guerra de palavras e acusações. Max foi apelido por Arnaldinho de "Maxnóquio" durante a entrevista, enquanto o prefeito disse que o vereador era o "candidato Red Bull".

PROPAGANDA ELEITORAL

Esses momentos tensos, contudo, ficaram de lado na propaganda eleitoral desta sexta-feira. No último dia para expor propostas e pedir o voto do eleitor pela TV, os candidatos dedicaram o tempo para fazer exatamente isso: serem propositivos.
Arnaldinho foi o primeiro a aparecer. Exibiu imagens de suas caminhadas pela cidade ao longo da campanha eleitoral. Reforçou o discurso de renovação, e veiculou, durante boa parte do tempo, uma entrevista em que fala sobre suas ideias para a cidade. 
O candidato finalizou a campanha com um jingle anunciando um "novo tempo" para Vila Velha, caminhando por diversos bairros. 

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A propaganda de Max explorou a relação dele com a cidade. Do alto do Morro do Moreno, o prefeito relembrou histórias da infância pelos bairros, tratando de descrever Vila Velha como um lugar que ele conhece bem. Com um apelo mais sentimental, o tucano disse que trabalhou para todo o município e que quer continuar cuidando da cidade.
Max também finalizou com um jingle, afirmando que o voto no prefeito era o voto seguro. 
O segundo turno acontece neste domingo (29) em Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica. Nesses municípios há mais de 200 mil eleitores e nenhum dos candidatos obteve mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. 

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