Retorno ao cargo

Secretária volta a comandar Saúde da Serra quatro meses após saída

Edição do Diário Oficial do Executivo serrano de terça-feira (22) traz a nomeação de Fernanda Coimbra Mota da Silva para o cargo

A Prefeitura da Serra promoveu nova troca no comando da pasta da Saúde. Edição do Diário Oficial do Executivo serrano de terça-feira (22) trouxe a nomeação de Fernanda Coimbra Mota da Silva para o cargo. >