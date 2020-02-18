Rigoni elogia Guedes e Huck e diz que ineficiência é pior que autoritarismo

"Em relação ao governo, tem uma parte dele que tem políticas muito boas, como na infraestrutura, no desenvolvimento regional, na agricultura e na economia. Questionado se o governo Bolsonaro representa algum risco a normalidade democrática, Rigoni respondeu: Sim, o presidente e seu governo tem uma série de declarações autoritárias, se isso representa um risco ou não, não vai depender dele. O risco à democracia não é o autoritarismo, é a falta de resultados que a política dá ou não. Se nós políticos não dermos resultado, isso é risco à democracia. As pessoas não estão nervosas porque é ou não é democracia. Elas estão nervosas porque chegam no posto de saúde e ficam duas ou três horas esperando para ser atendido. É a falta de resultado que promove o risco à democracia. Agora, essas declarações autoritárias (de Bolsonaro) não só atrapalham o governo dele, mas torna tudo mais tenso e a impede a democracia de dar mais resultados. Quando as confusões políticas (provocadas por declarações) fazem as reformas demorarem a sair, isso, sim, traz um risco a democracia."