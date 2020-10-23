Raphael Furtado: veja as propostas do candidato a prefeito de Vitória

O candidato a prefeito de Vitória Raphael Furtado (PSTU) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de segurança, mobilidade urbana, educação, economia e finanças. A entrevista do professor é a décima segunda da série de conversas com os políticos que querem comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas na última segunda-feira (19) e serão divulgadas até esta sexta-feira (23). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Natural de Vitória, Raphael Furtado tem 47 anos e é doutor em Física e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no Campus de São Mateus, na região Norte do Estado. Participou da fundação do PSTU no Espírito Santo, em 1994, e há mais de 20 anos milita no partido. Já foi candidato a senador em 2014 e a vice-governador, em 2006, na chapa do Professor Daniel Barboza (PSOL). Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.