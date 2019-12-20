Segunda fase da Operação Rubi, deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo, em outubro Crédito: MPES

O empresário José Carlos Marcondes de Sousa, alvo da Operação Rubi , já não está foragido da Justiça . Isso porque dois mandados de prisão contra ele foram revogados. Um, de prisão preventiva, no braço da ação em Presidente Kennedy, foi derrubado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e outro, de prisão temporária (cinco dias), referente à Rubi em Piúma, também caiu.

A operação investiga suspeitas de superfaturamento e direcionamento de contratos em troca de pagamento de propinas a agentes públicos. As duas primeiras fases, uma em maio e outra em outubro deste ano, foram focadas no Litoral Sul do Estado, com prisão e afastamento de autoridades políticas nas duas cidades.

Your browser does not support the audio element. Prisão de empresário alvo da Operação Rubi é revogada duas vezes

De acordo com o advogado do empresário, Sebastião Gualtemar Soares, Sousa está trabalhando normalmente na Limpeza Urbana Serviços LTDA, que é uma das empresas investigadas, e não chegou a ser preso, passou meses foragido.

Ele é um dos sócios da empresa. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) apontou, após investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que houve pagamento de vantagens indevidas a lideranças políticas do Sul do Estado em municípios em que a empresa mantinha contratos.

O advogado de José Carlos diz que as acusações contra o cliente não procedem e que o empresário atuava apenas na parte operacional dos negócios. "A função dele na empresa era operacional, não cuidava de dinheiro. Cuidava de peão", resume.

O empresário continua respondendo aos processos em liberdade.