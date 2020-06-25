Presidente da Câmara de Pancas vira réu por usar carro oficial para fins pessoais Crédito: Internauta

De acordo com a promotoria, o parlamentar foi flagrado utilizando o carro em datas diferentes: duas vezes em Colatina , para ir à casa de sua filha em agosto do ano passado e, em março deste ano, e para ir ao supermercado, e outra em Pancas, no dia 8 de abril, quando, inclusive, colidiu com um contêiner de bebidas alcoólicas enquanto dirigia o veículo, à noite. O presidente nega que estivesse utilizando carro para uso pessoal e alega que, em todas as ocasiões, estava cumprindo agenda como vereador do município.

O MPES já havia apurado acusações semelhantes em agosto de 2018, quando emitiu recomendação para que o presidente adotasse "rígido controle" da utilização dos veículos oficiais e corrigisse "eventuais condutas" que pudessem ser enquadradas como improbidade administrativa. Em seguida, o procedimento foi arquivado.

Conforme sustenta o promotor Antônio Carlos Gomes da Silva Júnior, a recomendação não foi seguida. O carro foi filmado e fotografado por moradores de Colatina estacionado em frente à casa da filha de Otniel e no estacionamento do supermercado. Na terceira ocasião, o promotor foi notificado do acidente, que aconteceu em um posto de gasolina que fica na entrada do município.

A ação civil pública apresentada na Justiça relata o resultado de uma investigação feita pelo órgão que apontou inconsistências nas explicações do parlamentar, relatando, inclusive, a possibilidade de Otniel estar dirigindo alcoolizado no episódio da colisão entre o veículo oficial e o contêiner de bebidas. O presidente nega as acusações.

AGENDAS EM COLATINA E FISCALIZAÇÃO DA ESTRADA

Para justificar a ida ao município de Colatina nas ocasiões citadas pela promotoria, Otniel alega que cumpria agendas do cargo. A primeira vez, em que o carro foi filmado em frente à casa de sua filha, o parlamentar afirmou que foi ao município para se reunir com o deputado estadual Renzo Vasconcelos (PP) às 10 horas e, em seguida, almoçou com sua filha antes de retornar a Pancas.

Por nota, a assessoria do deputado afirmou que ele não estava no Estado na data citada. "As informações prestadas pelo presidente da Câmara de Pancas deverão ser por ele esclarecidas. O deputado Renzo não se encontrava no Estado no dia questionado pelo Ministério Público, pois cumpria agenda fora do Estado, tendo informado tais fatos ao Ministério Público e se colocado à disposição do promotor para maiores informações", diz o texto.

Em entrevista, Otniel afirmou que Renzo "se explicou mal" e que o encontro estava marcado, mas o deputado não pôde comparecer. "Eu fui no escritório dele pegar documentação, tinha agendado, mas ele teve que sair e deixou um servidor para me atender", relatou. Esse episódio aconteceu em agosto de 2019.

SEGUNDA SAÍDA

Já em meio à pandemia, em março, após assinar uma portaria que determina que "servidores deverão permanecer em suas casas, ficando desde já proibidas a realização de viagens ou quaisquer outras atividades contrárias às recomendações das autoridades de saúde, sobretudo, nos horários em que estariam trabalhando", o carro foi novamente filmado por moradores no estacionamento de um supermercado, também em Colatina.

O presidente afirmou que foi ao município se reunir com o presidente da Câmara Municipal daquele município, Eliesio Braz Bolzani (PP), o que foi confirmado ao MPES pelo parlamentar de Colatina. Em seguida, Otniel disse que passou no supermercado para comprar álcool em gel para a Câmara de Pancas.

TERCEIRA SAÍDA

No mês seguinte, de acordo com a peça, o presidente dirigia o veículo quando colidiu com um trailer de bebidas alcoólicas em um posto de gasolina na entrada do município de Pancas. De acordo com o promotor, testemunhas que estavam no local relataram que o parlamentar estaria embriagado.

Ao MPES, o parlamentar negou que tenha ingerido álcool no dia e diz que "apagou", por isso ocorreu a colisão. Quanto ao local onde estava, justificou que "estava voltando do distrito de Laginha, uma vez que nesse período os vereadores costumam andar muito principalmente para verificar obras na estrada". O presidente não chegou a realizar o teste do bafômetro, segundo a Polícia Militar, porque em caso de acidentes sem vítimas . "A Polícia Militar não é obrigada a comparecer ao local, devendo os envolvidos dirigirem-se à polícia para registrar ocorrência", consta na ação.

O QUE PODE ACONTECER

Na ação apresentada à Justiça, o promotor pede que o parlamentar perca sua função pública e tenha seus direitos políticos suspensos por três a dez anos. Pede ainda que seja fixada multa. O presidente já foi notificado e está dentro do prazo para apresentar uma defesa. O caso está sendo avaliado pela 1ª Vara Cível de Pancas. Se o juiz receber a ação, terá início um processo judicial por improbidade administrativa.

Veja o vídeo, que mostra o veículo oficial utilizado em outro município: