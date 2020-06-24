Bancada capixaba no Senado foi favorável a adiar data da eleição

"Estamos em uma pandemia. Não sei como o candidato vai poder ir à rua, bater no ombro do eleitor, querer visitá-lo, querer fazer reuniões com todas as recomendações que estão postas aí. É muito grave, é muito sério. Qual é o país que vai votar numa urna tendo um parente procurando um leito na UTI? Essa sensibilidade política tem de existir", defendeu Rose.