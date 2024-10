O que faz um suplente de vereador e saiba se ele recebe salário

Quando os titulares deixam seus cargos, suplentes assumem a responsabilidade de garantir que o Legislativo municipal continue operando

Esses substitutos pertencem ao mesmo partido ou federação dos eleitos e podem ser chamados para atuar por motivos como renúncia, morte, licença-médica, afastamento por questões judiciais ou quando o vereador assume um cargo no Executivo. Assim, garante-se a continuidade do trabalho legislativo municipal quando necessário.

A lista não é exclusiva para cada vereador, mas sim composta por todos os candidatos do mesmo partido ou federação que não foram eleitos, classificados pela quantidade de votos. Quanto mais votos o candidato tiver, maior será a chance de ser chamado.

Em 2023, no Espírito Santo, alguns vereadores eleitos para cargos de deputados estaduais ou federais foram substituídos nas câmeras municipais pelos suplentes. Esse exemplo reflete como a atuação dos suplentes é essencial para garantir a continuidade do trabalho Legislativo, especialmente quando titulares deixam seus mandatos para ocupar novos postos no cenário político.