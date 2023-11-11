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No ES, Michelle Bolsonaro ironiza delação de Cid sobre incentivo a golpe

Em resposta ao depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ex-primeira-dama mostrou no palco movimentos de boxe, dizendo que são os únicos golpes que dá
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 nov 2023 às 16:00

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 16:00

De olho em aumentar a fatia de representantes conservadoras nas eleições municipais de 2024, o movimento feminino do Partido Liberal, o PL Mulher, realizou em Vitória na manhã deste sábado (10) um encontro com a participação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que também é presidente do PL Mulher no país.
O evento em Vitória deu posse às presidentes dos diretórios do PL de 63 municípios capixabas e foi comandado também pela presidente estadual do PL Mulher, Karla Malta. Marcaram presença ainda os deputados estaduais Capitão Assumção e Danilo Bahiense, ambos filiados ao PL. 
Durante fala no evento, a ex-primeira-dama ironizou o conteúdo da delação de Mauro Cid à Polícia Federal. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro apontou Michelle como uma das integrantes de um grupo que teria incitado Bolsonaro a dar um golpe de Estado, após ter perdido as eleições de 2022. Nesse grupo também estariam o senador Magno Malta (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
Michelle falou que soube da delação ao chegar a Vitória, na sexta-feira (10). Em tom de deboche, ela caminhou para a lateral do palco para mostrar golpes de boxe – jeb, direto, cruzado e up . "Esse é único golpe que dou", afirmou a ex-primeira-dama. Veja em vídeo acima.
Ainda sobre o assunto, ela questionou ao público presente no Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória: "Eu incitando golpe? Com qual arma, a Bíblia?". E acrescentou: "Dei um golpe na acessibilidade quando trouxe as pessoas que estavam invisíveis  para a visibilidade como as pessoas com doenças raras", destacou a ex-primeira-dama.
Durante sua fala, Michelle fez mais de uma vez um pedido para que as mulheres se filiem ao partido e também lembrou do período em que o marido governou o país, afirmando que teria ressignificado o trabalho de primeira-dama, ao dar atenção a temas como a comunidade surda e portadores de doença raras.
E pediu também a participação de mais mulheres na política, para ocupar vagas além das cotas. "A cota é importante, mas nós queremos valorizar as mulheres, porque acreditamos que as mulheres trabalhar por causa. Queremos ressignificar a política, com o olhar especial que a mulher tem. Um olhar feminino e não feminista. Não precisamos tirar a roupa ou ter esteriótipo estranho para ocupar espaço. Queremos mulheres que transformam sua dor numa pauta, que é o que faz mulheres entrarem na política", disse.

Críticas à atual primeira-dama

Ao mesmo tempo em que pediu a união das mulheres, ela fez mais de uma vez críticas à atual primeira-dama, Janja Lula da Silva, principalmente no que diz respeito a viagens, consideradas excessivas pela ex-primeira-dama. "Tem viagem que a mulher não precisa estar junto. É um gasto levar uma mulher. Vamos ficar no Brasil e trabalhar", opinou, a respeito das viagens diplomáticas da Presidência.
Michelle Bolsonaro em evento do PL Mulher em Vitória
Michelle Bolsonaro em evento do PL Mulher em Vitória Crédito: Leticia Orlandi

Bolsonaro chegou ao final do evento

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que chegou na quinta-feira (9) para receber uma homenagem na Assembleia Legislativa, na na tarde de sexta-feira (10), marcou presença ao final do evento, ao fim da fala de Michelle e de outras convidadas.
O ex-presidente voltou a pedir a participação das mulheres na política, principalmente para as eleições de 2024, quando as cidades vão eleger prefeitos e vereadores.
"A gente quer que vocês se filiem para a eleição municipal para ajudar a mudar o Brasil", disse Bolsonaro.
Bolsonaro e Michelle deixam o Espírito Santo na tarde deste sábado, com partida marcada para as 16h, segundo o PL.

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