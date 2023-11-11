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Curtas políticas

Da pergunta sem resposta ao f*da-se: os bastidores da visita de Bolsonaro ao ES

Na sessão solene em que o ex-presidente foi homenageado, na Assembleia Legislativa, alguns apoiadores ganharam destaque

Públicado em 

11 nov 2023 às 10:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Faixa de apoiadores de Jair Bolsonaro em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Faixa de apoiadores de Jair Bolsonaro em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Letícia Gonçalves
Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitava o Espírito Santo, nesta quinta (9) e sexta-feira (10), mais trechos da delação do tenente-coronel do Exército Mauro Cid vieram à tona. 
O senador Magno Malta (PL), responsável pela agenda do ex-mandatário em terras capixabas, por exemplo, foi citado pelo militar como uma das pessoas que incentivaram Bolsonaro a dar um golpe de Estado.
A coluna conseguiu perguntar ao ex-presidente, na saída do plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o que ele tinha a dizer sobre as declarações do ex-ajudante de ordens. Foi um questionamento rápido, em meio aos fãs que queriam tirar fotos com Bolsonaro.
Ele ouviu e, em silêncio, saiu do local.
F*DA-SE
O ex-presidente foi à Assembleia para ser homenageado. Na calçada da Casa de leis, após o evento, eis que um grupo de simpatizantes exibia uma faixa com os seguintes dizeres: "F*da-se. Eu apoio Bolsonaro".
O F*da-se, como se pode notar na foto exibida no início desta coluna, foi estilizado com a bandeira do Brasil.
RELEVANTES SERVIÇOS
Bolsonaro recebeu, das mãos de deputados estaduais, o título de cidadão espírito-santense. De acordo com a lei estadual 7.832/2004, a honraria é destinada a personalidade "que tenha prestado relevantes serviços e incontestável benefício ao estado".
ANOTADO
A sessão solene foi proposta por Capitão Assumção e Danilo Bahiense, ambos do PL. Ao discursar, Bolsonaro agradeceu Bahiense, mas teve que olhar uma "cola" na mão para citar o nome dele.
“Pelo semblante dele, parece ser um bom parlamentar”, avaliou o ex-presidente.
O deputado estadual foi mais generoso nos elogios. Disse que Jair Bolsonaro é "o melhor presidente da história deste país".
PERSEGUIÇÃO
Na solenidade, Bolsonaro foi tratado pelos apoiadores como alguém que é "perseguido". Discurso similar, ora, ora, ao dos defensores de Lula (PT) quando este estava acossado por processos e condenações judiciais.
COMUNISTA, EU?
Outra curiosidade é que o senador Magno Malta afirmou que o governo Lula é "comunista". Mas então Magno é um ex-comunista? Afinal, ele apoiou os governos anteriores de Lula e, por um tempo, a gestão de Dilma Rousseff (PT).
TESTE DE DNA
Aliás, Magno, como fez na campanha eleitoral do ano passado, chamou para si a paternidade das obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra: "Tem muito pai e muita mãe, mas o pai sou eu mesmo".
LONGE DE DEUS
Bolsonaro decidiu citar algo que ele disse ser bíblico: “Quanto mais rico é o homem, mais longe de Deus ele está”.
Por que ele quis ficar com joias e relógios de luxo presenteados ao Estado brasileiro então? 
O senador Magno Malta e o ex-presidente da República Jair Bolsonaro
O senador Magno Malta e o ex-presidente da República Jair Bolsonaro Crédito: Lucas S. Costa/Ales
FÃ-CLUBE
Antes de Bolsonaro chegar à Assembleia, alguns apoiadores já o aguardavam em frente à sede do Legislativo estadual. Nenhuma multidão que faria Vitória "tremer", como deputados estaduais bolsonaristas chegaram a convocar nas redes sociais, mas havia, sim, uma quantidade expressiva de pessoas.
O plenário da Assembleia e as galerias da Casa ficaram lotados.
Apoiadores de Jair Bolsonaro na galeria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Apoiadoras de Jair Bolsonaro na galeria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Mara Lima/Ales

UÉ?!

Entre os deputados estaduais que compuseram a mesa na sessão solene em homenagem a Bolsonaro, estava Adilson Espíndula, do PDT.
Ele não é um político de esquerda, embora esteja filiado ao partido de Sérgio Vidigal.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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