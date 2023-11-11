Da pergunta sem resposta ao f*da-se: os bastidores da visita de Bolsonaro ao ES

Faixa de apoiadores de Jair Bolsonaro em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Letícia Gonçalves

Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitava o Espírito Santo, nesta quinta (9) e sexta-feira (10), mais trechos da delação do tenente-coronel do Exército Mauro Cid vieram à tona.

A coluna conseguiu perguntar ao ex-presidente, na saída do plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o que ele tinha a dizer sobre as declarações do ex-ajudante de ordens. Foi um questionamento rápido, em meio aos fãs que queriam tirar fotos com Bolsonaro.

Ele ouviu e, em silêncio, saiu do local.

F*DA-SE

O ex-presidente foi à Assembleia para ser homenageado. Na calçada da Casa de leis, após o evento, eis que um grupo de simpatizantes exibia uma faixa com os seguintes dizeres: "F*da-se. Eu apoio Bolsonaro".

O F*da-se, como se pode notar na foto exibida no início desta coluna, foi estilizado com a bandeira do Brasil.

RELEVANTES SERVIÇOS

ANOTADO

A sessão solene foi proposta por Capitão Assumção e Danilo Bahiense, ambos do PL. Ao discursar, Bolsonaro agradeceu Bahiense, mas teve que olhar uma "cola" na mão para citar o nome dele.

“Pelo semblante dele, parece ser um bom parlamentar”, avaliou o ex-presidente.

O deputado estadual foi mais generoso nos elogios. Disse que Jair Bolsonaro é "o melhor presidente da história deste país".

PERSEGUIÇÃO

Na solenidade, Bolsonaro foi tratado pelos apoiadores como alguém que é "perseguido". Discurso similar, ora, ora, ao dos defensores de Lula (PT) quando este estava acossado por processos e condenações judiciais.

COMUNISTA, EU?

Outra curiosidade é que o senador Magno Malta afirmou que o governo Lula é "comunista". Mas então Magno é um ex-comunista? Afinal, ele apoiou os governos anteriores de Lula e, por um tempo, a gestão de Dilma Rousseff (PT).

TESTE DE DNA

Aliás, Magno, como fez na campanha eleitoral do ano passado, chamou para si a paternidade das obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra: "Tem muito pai e muita mãe, mas o pai sou eu mesmo".

LONGE DE DEUS

Bolsonaro decidiu citar algo que ele disse ser bíblico: “Quanto mais rico é o homem, mais longe de Deus ele está”.

Por que ele quis ficar com joias e relógios de luxo presenteados ao Estado brasileiro então?

O senador Magno Malta e o ex-presidente da República Jair Bolsonaro Crédito: Lucas S. Costa/Ales

FÃ-CLUBE

Antes de Bolsonaro chegar à Assembleia, alguns apoiadores já o aguardavam em frente à sede do Legislativo estadual. Nenhuma multidão que faria Vitória "tremer", como deputados estaduais bolsonaristas chegaram a convocar nas redes sociais, mas havia, sim, uma quantidade expressiva de pessoas.

O plenário da Assembleia e as galerias da Casa ficaram lotados.

Apoiadoras de Jair Bolsonaro na galeria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Mara Lima/Ales

UÉ?!

Entre os deputados estaduais que compuseram a mesa na sessão solene em homenagem a Bolsonaro, estava Adilson Espíndula, do PDT.