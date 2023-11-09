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Bolsonaro chega ao ES para ser homenageado na Assembleia Legislativa

Ex-presidente desembarcou na noite desta quinta-feira (9) no Aeroporto de Vitória e seguiu para restaurante na Praia do Canto; na sexta (10), receberá comenda na Ales
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

09 nov 2023 às 20:42

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 20:42

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) chegou ao Espírito Santo na noite desta quinta-feira (9) e foi recebido por aliados políticos no Aeroporto de Vitória. De lá, seguiu para um restaurante na Praia do Canto, também na Capital. Nesta sexta-feira (9), receberá homenagem de deputados estaduais na Assembleia Legislativa.
Bolsonaro vai receber a comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins e o título de cidadão espírito-santense. A  comenda é a mais alta honraria concedida pelo legislativo estadual. 
>> VEJA TAMBÉM: Bolsonaro vai receber homenagem e título de cidadão espírito-santense
Inicialmente, a previsão é que Bolsonaro fique no Espírito Santo pelo menos até sábado (11), quando será realizado o evento PL Mulher ES, com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Questionada por A Gazeta, a assessoria do senador Magno Malta, que organiza os detalhes da vinda de Bolsonaro ao Estado, disse que a agenda será apenas partidária. Mais detalhes não foram fornecidos por "questão de segurança", conforme a assessoria.
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