Bolsonaro chega ao ES para ser homenageado na Assembleia Legislativa

Bolsonaro vai receber a comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins e o título de cidadão espírito-santense. A comenda é a mais alta honraria concedida pelo legislativo estadual.

Inicialmente, a previsão é que Bolsonaro fique no Espírito Santo pelo menos até sábado (11), quando será realizado o evento PL Mulher ES, com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Questionada por A Gazeta, a assessoria do senador Magno Malta, que organiza os detalhes da vinda de Bolsonaro ao Estado, disse que a agenda será apenas partidária. Mais detalhes não foram fornecidos por "questão de segurança", conforme a assessoria.