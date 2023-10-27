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Política

Carlos Bolsonaro aciona Justiça para recuperar porte de arma negado pela PF

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro desistiu de recorrer à própria Polícia Federal, que suspendeu autorização do vereador já no governo Lula
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 out 2023 às 19:27

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 19:27

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) recorreu à Justiça Federal na terça-feira, 24, para tentar reaver o porte de arma após decisão da Polícia Federal (PF) de negar a renovação da licença ao parlamentar em julho deste ano. O parlamentar alega que ele e a família são alvos de ameaças de morte e pede que a sua licença para portar uma arma seja renovada.
Carlos Bolsonaro
Carlos Bolsonaro Crédito: Instagram | @carlosbolsonaro
"A concessão do direito de portar arma de fogo não teria sentido se fosse exigido um fato próximo a uma situação que beirasse a morte ou uma ameaça ainda mais grave a ponto de inviabilizar uma possível defesa. Como cediço, o impetrante é vereador de um dos municípios mais violentos do Estado do Rio de Janeiro, é pessoa pública e de filiação do ex-presidente da República, vivenciando terrível sensação de insegurança no dia a dia", argumenta a defesa.
Para tentar reaver o porte, a defesa de Carlos cita como argumento a facada sofrida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na campanha eleitoral de 2018, cinco anos atrás, e ameaças de morte que ele e o clã Bolsonaro estariam sofrendo.
"Não há como se esquivar de reconhecer que tanto o impetrante como toda sua família foram e são alvos de ataques, virtuais e físicos, como fez a autoridade coatora sustentando que não havia comprovação suficiente de risco à integridade física", sustenta.
Procurada pelo Estadão, a defesa do vereador não quis se manifestar.

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