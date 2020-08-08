No ES, 161 pessoas vão usar o nome social para votar em 2020

Perfil do eleitorado foi divulgado pelo TRE Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE

A resolução do Justiça Eleitoral de 2018 permitiu que transexuais e travestis alterem seus dados no Cadastro Eleitoral para se registrar com seu nome social e respectiva identidade de gênero. Ao todo, 2,7 milhões de capixabas estão aptos a votar este ano , sendo a maioria mulher (52,3%), somando 1,4 milhão. Os homens representam 47,6%. Em todo o Estado, 897 eleitores não se identificaram com nenhum dos gêneros.

A legislação define nome social como a a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida" e, por isso, não se confunde com apelidos. O nome deve ser seguido pelo sobrenome civil e deve seguir algumas regras, como não ser "ridículo, irreverente ou atentar contra o pudor".

Para solicitar a alteração, basta ir ao cartório ou posto de atendimento que atenda à zona eleitoral do requerente portando um documento de identificação com foto. Para usar o nome social nesta eleição, no entanto, o prazo terminou no dia 06 de maio. Após o pleito, no entanto, os eleitores podem solicitar a troca.

O registro de nome social e a atualização da identidade de gênero são procedimentos independentes. O eleitor pode escolher fazer um dos dois ou ambos. No caso do nome social, a mudança será impressa no título de eleitor, já a identidade de gênero apenas no Cadastro Eleitoral.

MAIORIA TEM FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Os dados do perfil do eleitorado capixaba também apontam que a maioria dos aptos a votar nestas eleições não terminou o ensino fundamental. São 744.903 eleitores com fundamental incompleto, o que corresponde a 26,51%. Já 679.808 eleitores disseram ter ensino médio completo (24,19%) e 470.539 (16,74%) não completaram o nível médio.

Apenas 285.796 eleitores terminaram o ensino superior, o que representa apenas 10,17%. O Estado tem ainda 111.014 eleitores analfabetos, o que corresponde a 3,95% das pessoas aptas a votar.

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