Vitória lidera mudança de nome social na Justiça Eleitoral

Entre abril de 2018 e maio de 2019, 155 pessoas solicitaram ao TRE-ES o registro de nome social no título de eleitor. Crédito: Divulgação

Entre abril de 2018 e maio de 2019, 155 pessoas solicitaram ao TRE-ES o registro de nome social no título de eleitor. Garantia de cidadania, nome social é o reconhecimento da identidade de gênero de travestis e transexuais. Todos os municípios da Grande Vitória e 28 municípios do Interior receberam requisições para a troca do nome.

As cidades

Vitória, com 28 pedidos; Serra e Linhares, empatadas com 19 registros; e Vila Velha, com 15, são os destaques no Estado. Cariacica (4) e Viana (1) foram ultrapassadas por São Mateus (7), Cachoeiro (6) e Barra de São Francisco (5). Até Dores do Rio Preto, município com menor população no ES, computou uma mudança de nome.

Em Brasília

A Secretaria Nacional de Defesa Civil deve reconhecer na semana que vem ou na subsequente o decreto de situação de emergência em Vila Velha, decorrente da enchente de maio

As condições

Essa é uma etapa necessária para que a Caixa Econômica libere o saque do FGTS para as vítimas. Mas só terá direito quem tem algum saldo na conta, que teve sua residência (e não comércio ou veículos, por exemplo) atingida e que esteja na região oficialmente reconhecida como alagada.

Menos saques

A prefeitura não sabe quantos moradores serão beneficiados, mas estima que deve ser em número bem menor que o de novembro ano passado, quando aconteceu outra enchente. Quem sacou naquela época não pode mais sacar agora porque o prazo decorrido é de menos de um ano entre as duas intempéries.

O caos

Levantamento do Instituto Trata Brasil, apresentado recentemente no Espírito Santo, mostra que o Estado registrou 4.713 internações por doenças associadas à falta de saneamento em 2017 (último dado disponível).

A solução

O custo médio diário de uma internação por infecção gastrintestinal no SUS, por exemplo, é de R$ 355 por paciente. Conclusão: investir em saneamento, na prática, é política (das boas) de saúde pública.

Alguma dúvida?

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país mais ansioso do mundo.

Vítimas indenizadas

Cerca de 100 pescadores de Patrimônio da Lagoa, em Sooretama, terão acesso ao programa de indenização da Fundação Renova, após intervenção da Defensoria Pública do ES. A atividade deles foi severamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas. O valor da indenização ainda será definido.

Bichos escrotos

O vereador Arnaldinho Borgo (MDB) recebeu um vídeo de um morador de Itaparica em que ratos atacam moradores, incluindo crianças, no meio da rua. O morador disse que já gastou R$ 600 do próprio bolso para combater a infestação.

O perigo

Ao apurar as informações, o vereador constatou que a Prefeitura de Vila Velha não faz a desratização do município há três anos. De acordo com a OMS, os ratos são responsáveis pela transmissão de cerca de 200 doenças, da leptospirose à febre hemorrágica.

Alerta no turismo

A imprensa mineira já está fazendo o alerta: a cobrança de pedágio após a duplicação da BR 381 (continuação da BR 262 em Minas) vai tornar mais cara a viagem dos milhares de turistas daquele Estado para o Espírito Santo. Isso sem contar o frete de mercadorias.

Quem banca

O presidente da Comissão de Segurança da Assembleia, Danilo Bahiense (PSL), pediu ao prefeito da Serra que assuma os aluguéis das delegacias desativadas de Serra-Sede, André Carloni e Novo Horizonte.

Quem autoriza

Segundo o deputado, Audifax Barcelos topou. Agora será encaminhado um ofício ao delegado-geral da Polícia Civil, Darcy Arruda, para que a instituição avalie o acordo e possa autorizar a reativação das unidades policiais.

País desigual

Segundo levantamento de uma empresa especializada, a Região Sudeste concentra praticamente 50% de toda a indústria nacional. O segundo lugar, a Região Sul, tem pouco mais da metade da região vizinha: 23,3%.

País desigual 2

O Nordeste vem em terceiro lugar (15,2%), o Centro-Oeste em quarto (7,7%) e o Norte aparece em último com 3,6% do parque industrial do país.

O peso da lei

O deputado estadual Hércules Silveira (MDB) apresentou projeto de lei para cassar a licença de empresas que transportam irregularmente carga de rochas, granitos, mármores e outros materiais pesados.

Alô, Bolsonaro!