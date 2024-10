No 11° mandato, Dr. Hércules quer melhorar saúde, inclusão e meio ambiente em Vila Velha

Eleições 2024

No 11º mandato, Dr. Hércules quer melhorar saúde, inclusão e meio ambiente em Vila Velha

Parlamentar foi o mais votado do município canela-verde nas eleições do último domingo (6); com experiência na Assembleia Legislativa e na Câmara, afirma que tem fôlego para atuar como se fosse o primeiro mandato

Defesa da saúde pública, inclusão de pessoas com deficiência visual e combate ao uso das drogas. Essas são as bandeiras levantadas por Doutor Hércules (PP), vereador mais votado em Vila Velha nas Eleições 2024, que entra, a partir de 2025, em seu 11º mandato na vida política, já que acumula quatro mandatos como deputado estadual e seis como vereador.

Na manhã desta quarta-feira (9), o parlamentar foi entrevistado pela Rádio CBN Vitória e afirmou que, apesar da longevidade política e da idade, tem fôlego para trabalhar como se fosse seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores.

“[Nos próximos quatro anos] quero trabalhar com a saúde, o ponto principal que o cidadão deve ter, quero atuar pela inclusão dos deficientes visuais, também quero trabalhar as questões relacionadas aos dependentes químicos, melhorar a arborização da cidade e também a preservação do Rio Jucu”, disse Hércules, sinalizando que conta com o apoio do prefeito reeleito Arnaldinho Borgo (Podemos).

Relembrando a atuação como deputado nos anos de 1990, Hércules também destacou as parcerias e conversas com outros partidos, sinalizando que a “divisão entre esquerda e direita é bobagem” para os objetivos das cidades.

“Me coloco à disposição para que me cobrem por um bom mandato. Não prometi nada, eu prometi trabalho. Mas se eu estiver fazendo alguma coisa que possa prejudicar a população, podem me cobrar, que responderei por isso”, finalizou o parlamentar.

No município canela-verde, que elegeu 21 vereadores, o ex-deputado conquistou 7.275 votos nas urnas e ocupa a segunda colocação entre os preferidos dos eleitores na Grande Vitória, atrás apenas de Saulinho da Academia (PDT), que registrou 8.241 votos na Serra.

