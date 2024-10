Eleições 2024

Só uma cidade do ES elege mais mulheres que homens para a Câmara Municipal

Em Ponto Belo, das 9 cadeiras de vereadores, 5 serão ocupadas por mulheres a partir de 2025

Mulheres serão 55,5% na Câmara de Vereadores de Ponto Belo. (Freepik)

Julia Camim Jornalista

No Espírito Santo, Estado em que as mulheres são 51,2% da população de acordo com o Censo demográfico de 2022, apenas um dos 78 municípios elegeu maioria feminina para a composição da Câmara de Vereadores nas Eleições 2024. A Casa de Leis de Ponto Belo terá, a partir de 2025, cinco mulheres e quatro homens atuando em prol da legislação e fiscalização do Executivo municipal.

A cidade do Norte capixaba contou com 69 candidatos a vereador, sendo 44 homens (63,77%) e 25 mulheres (36,23%). No último dia 6, os concorrentes disputaram as nove vagas da Câmara e o resultado, além de renovação, proporcionou uma representação mais fiel da população do município, que também é de maioria feminina: em Ponto Belo, há 3.351 mulheres e 3.146 homens (dados do Censo 2022).

Na legislatura atual, as mulheres não são representadas como maioria: elas são apenas três vereadoras na Câmara. Duas delas, inclusive, seguirão ocupando as cadeiras pelos próximos quatro anos: Cláudia Rocha (PSDB) e Irmã Ilza (PP). Já a candidata à reeleição do PSB Vera Rabelo não foi eleita, mas ficou como suplente da Casa.

As outras três mulheres que vão entrar na Câmara Municipal são Roze Guese (PDT), Victória Nina (PDT) e Nágila Rabelo (MDB). Elas trabalharão ao lado de Lourinho do Bar (PP), Nego Ivan (PSB), Márcio Garcia (MDB) e Laércio Cajaíba da Agricultura (PSB).

O poder Executivo do município, por outro lado, segue sendo ocupado por homens: no lugar de Jaiminho (PSB), atual prefeito, entra Marcos Coutinho (MDB). E a vaga de vice segue na mão de Dr. Felipe (PSB), que foi reeleito neste ano na chapa do emedebista.

Mas não teria como ser diferente. A única chapa adversária também era completamente masculina: Murilo Coelho (PSDB) disputou a Prefeitura de Ponto Belo ao lado de Sidicley Cantão (PT). Os vitoriosos receberam 64,11% dos votos válidos, enquanto os derrotados, 35,89%.

