Cena inusitada

Mulher faz crochê tranquilamente durante evento de Lula no ES; veja vídeo

Em meio ao anúncio de reparações para atingidos da barragem de Fundão, nesta sexta-feira (11), em Linhares, gesto sereno chamou atenção em evento oficial

Enquanto o evento anunciava o início dos pagamentos do Programa de Transferência de Renda (PTR) para agricultores familiares e pescadores, parte do Novo Acordo do Rio Doce, voltado à reparação das populações atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, uma mulher, sentada entre os presentes, crochetava tranquilamente, alheia ao burburinho em volta. A imagem do gesto simples e calmo capturou olhares e despertou sorrisos. >