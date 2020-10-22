Max Filho: veja as propostas do candidato a prefeito de Vila Velha

O candidato à reeleição para prefeito de Vila Velha Max Filho (PSDB) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de saneamento básico, assistência social, economia e finanças. A entrevista com o atual chefe do Executivo municipal é a oitava da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade canela-verde pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha nas eleições municipais de 2020 têm sido publicadas desta segunda-feira (19) e seguem até sexta (23). A ordem de divulgação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Atual prefeito de Vila Velha, Max Filho tem 52 anos e tenta a reeleição. Ele é filho do ex-governador Max Mauro e já esteve no comando da cidade outras duas vezes (2000-2008). Max já foi vereador, deputado estadual e deputado federal. Esta é a sexta eleição que ele disputa para ser prefeito do município canela-verde. Confira o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.