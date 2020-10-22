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Passando a Limpo

É falsa pesquisa para vereador em Vitória atribuída ao Ibope

Imagem que vem sendo compartilhada por meio do WhatsApp nos últimos dias mostra falso levantamento de intenção de voto e lista 15 candidatos a vereador de Vitória

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 14:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 14:34
Imagem que vem sendo compartilhada pelo WhatsApp nos últimos dias afirma quais seriam os 15 candidatos mais citados na suposta pesquisa, que na verdade não existe
Imagem que vem sendo compartilhada pelo WhatsApp nos últimos dias afirma quais seriam os 15 candidatos mais citados na suposta pesquisa, que na verdade não existe Crédito: Arte/Reprodução
É falso que o Ibope tenha feito pesquisa de intenção de voto para vereador em Vitória nas eleições 2020, como é afirmado em uma imagem que vem sendo compartilhada por meio do WhatsApp nos últimos dias. A foto do falso levantamento mostra quais seriam os 15 candidatos mais citados na suposta pesquisa, aponta percentuais inventados e até mesmo um número de registro inexistente.
Detectada em monitoramento de redes sociais feito pelo Passando a Limpo, serviço de checagem de A Gazeta, a imagem traz como título "Ibope - Os 15 candidatos a vereadores de Vitória mais citados", seguido de uma lista com candidatos de vários partidos.
No rodapé, a imagem indica se tratar de uma pesquisa de intenção de votos espontânea e que teria sido registrada na Justiça Eleitoral sob o número ES-09520/2020. Tanto o número de registro quanto os outros dados são falsos. A pesquisa de intenção de voto espontânea é aquela em que o eleitor é questionado em quem pretende votar, mas não são apresentados os nomes dos candidatos pelo entrevistador.
O Passando a Limpo consultou o sistema de pesquisas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e checou com o próprio Ibope sobre os números de registro e verificou que as afirmações são falsas. É considerado falso o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado com ou sem a intenção de espalhar uma mentira.

PESQUISA NÃO EXISTE

De acordo com a assessoria do Ibope, o instituto realizou apenas uma pesquisa em Vitória até o momento, a de intenção de voto para prefeito, contratada pela Rede Gazeta e divulgada em 13 de outubro, registrada sob o número ES?00783/2020. Segundo o instituto, na pesquisa realizada não foi feita nenhuma pergunta sobre intenção de voto para vereador.
A afirmação do Ibope é confirmada pela seção de "consulta às pesquisas eleitorais registradas" no portal do TSE. Ao filtrar as pesquisas registradas em Vitória, é possível ver apenas uma realizada pelo Ibope, que foi a pesquisa para prefeito contratada pela Rede Gazeta.

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O sistema da Justiça Eleitoral também apontou que não existe nenhuma pesquisa eleitoral registrada com o número ES-09520/2020, como aponta a imagem divulgada por meio do WhatsApp, nem que tenha sido realizada por outro instituto. Também não se trata de pesquisa feita em anos anteriores.
Sistema do TSE aponta que não há nenhuma pesquisa registrada no ES sob o número que consta em imagem que vem sendo compartilhada
Sistema do TSE aponta que não há nenhuma pesquisa registrada no ES sob o número que consta em imagem que vem sendo compartilhada no WhatsApp Crédito: Reprodução
A legislação brasileira estabelece que qualquer pesquisa eleitoral que seja realizada para conhecimento público precisa ser registrada na Justiça Eleitoral. É uma informação que atesta que foram seguidos os parâmetros necessários e que a pesquisa é confiável.

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POR QUE CHECAMOS

Apesar de não ser possível mensurar a viralização de conteúdos compartilhados pelo WhatsApp, a imagem foi encontrada pelo Passando a Limpo em diferentes grupos de WhatsApp nesta semana. A origem da montagem não foi identificada.
Um outra imagem que circula por grupos de WhatsApp sobre pesquisa eleitoral em Vitória também foi checada pelo Passando a Limpo, que identificou que ela traz informações falsas. A montagem apontava que o candidato Capitão Assumção (Patriota) estaria empatado com João Coser (PT) na pesquisa do Ibope com 22% cada um, e que Fabrício Gandini (Cidadania) teria aparecido com 10%. Na verdade, Gandini e Coser obtiveram 22% cada um na pesquisa do Ibope feita com eleitores de Vitória.
Já Assumção teve 6% na mesma pesquisa estimulada (quando os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados).
O Passando a Limpo monitora e verifica publicações que viralizam nas redes sociais com conteúdos enganosos relacionados às eleições majoritárias no Espírito Santo, com destaque para as maiores cidades do Estado, como Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica.

Envie a sua sugestão de checagem

Quem receber ou se deparar com algum conteúdo que considerar duvidoso na internet sobre as eleições municipais no Espírito Santo poderá encaminhá-lo para as redes sociais ou para o WhatsApp de A Gazeta como sugestão de verificação ao longo de toda a eleição. O número é: (27) 3321-8699 (Basta adicionar como contato no seu celular e chamar no WhatsApp). Ou então acesse aqui para enviar sua sugestão de checagem com apenas um clique.

Passando a Limpo | Eleições 2020

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