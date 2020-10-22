É falsa pesquisa para vereador em Vitória atribuída ao Ibope

É falso que o Ibope
tenha feito pesquisa de intenção de voto para vereador em Vitória nas eleições 2020
, como é afirmado em uma imagem que vem sendo compartilhada por meio do WhatsApp nos últimos dias. A foto do falso levantamento mostra quais seriam os 15 candidatos mais citados na suposta pesquisa, aponta percentuais inventados e até mesmo um número de registro inexistente.
Detectada em monitoramento de redes sociais feito pelo Passando a Limpo, serviço de checagem de A Gazeta
, a imagem traz como título "Ibope - Os 15 candidatos a vereadores de Vitória mais citados", seguido de uma lista com candidatos de vários partidos.
No rodapé, a imagem indica se tratar de uma pesquisa de intenção de votos espontânea e que teria sido registrada na Justiça Eleitoral sob o número ES-09520/2020. Tanto o número de registro quanto os outros dados são falsos. A pesquisa de intenção de voto espontânea é aquela em que o eleitor é questionado em quem pretende votar, mas não são apresentados os nomes dos candidatos pelo entrevistador.
O Passando a Limpo consultou o sistema de pesquisas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e checou com o próprio Ibope sobre os números de registro e verificou que as afirmações são falsas. É considerado falso o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado com ou sem a intenção de espalhar uma mentira.
O sistema da Justiça Eleitoral também apontou que não existe nenhuma pesquisa eleitoral registrada com o número ES-09520/2020, como aponta a imagem divulgada por meio do WhatsApp, nem que tenha sido realizada por outro instituto. Também não se trata de pesquisa feita em anos anteriores.
A legislação brasileira estabelece que qualquer pesquisa eleitoral que seja realizada para conhecimento público precisa ser registrada na Justiça Eleitoral. É uma informação que atesta que foram seguidos os parâmetros necessários e que a pesquisa é confiável.
Apesar de não ser possível mensurar a viralização de conteúdos compartilhados pelo WhatsApp, a imagem foi encontrada pelo Passando a Limpo em diferentes grupos de WhatsApp nesta semana. A origem da montagem não foi identificada.
Um outra imagem que circula por grupos de WhatsApp
sobre pesquisa eleitoral em Vitória também foi checada pelo Passando a Limpo, que identificou que ela traz informações falsas. A montagem apontava que o candidato Capitão Assumção (Patriota) estaria empatado com João Coser (PT) na pesquisa do Ibope com 22% cada um, e que Fabrício Gandini (Cidadania) teria aparecido com 10%. Na verdade, Gandini e Coser obtiveram 22% cada um na pesquisa do Ibope feita com eleitores de Vitória.
Já Assumção teve 6% na mesma pesquisa estimulada (quando os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados).
O Passando a Limpo monitora e verifica publicações que viralizam nas redes sociais com conteúdos enganosos relacionados às eleições majoritárias no Espírito Santo, com destaque para as maiores cidades do Estado, como Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica.