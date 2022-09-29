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Eleições 2022

Líder em pesquisa e atual governador, Casagrande vira alvo de críticas em debate

Adversários do candidato à reeleição condenaram pontos como gestão da pandemia, atraso em obras e problemas nas áreas de educação e segurança durante debate promovido por A Gazeta e CBN
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 set 2022 às 17:24

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 17:24

Debate CBN A Gazeta com os candidatos ao Governo de ES
Debate A Gazeta/ CBN com os candidatos ao governo de ES aconteceu na quinta-feira (29) Crédito: Fernando Madeira
Atual governador e candidato à reeleição, Renato Casagrande (PSB) foi o principal alvo dos nomes na disputa pelo Palácio Anchieta, durante o debate promovido por A Gazeta e CBN Vitória, na manhã desta quinta-feira (29).
No último confronto entre os concorrentes, Manato (PL), Audifax Barcelos (Rede), Guerino Zanon (PSD) e Aridelmo (Novo) criticaram a administração do atual chefe do Poder Executivo estadual, sobretudo sobre a escolha do secretariado, execução de obras e dinheiro em caixa.
"Se você perdeu a eleição e for amigo do governador, pode virar diretor do Detran ou virar secretário. Se você está aliado com ele, tem espaço", afirmou Manato.
Já Aridelmo destacou: "Segurança pública é uma área nobre que a sociedade tenta resolver. O candidato à reeleição teve oito anos para resolver. No início do mandato, ele trouxe um secretário que, na primeira entrevista, disse que precisava conhecer melhor o Estado". 
O candidato Guerino Zanon disse que "as ações sociais são fundamentais para reduzir a violência. O Estado, hoje, está ausente onde mais precisaria estar presente, nos terminais e nos ônibus. O filme que a gente vê é de assustar os capixabas e tem afastado investimentos de nosso Estado".
"Vou rever algumas obras e dar agilidade a outras. A obra da Rodovia José Sette, em Cariacica, foi prometida há quatro anos pelo atual governo, que não fez. Este governo é lento", ressaltou Audifax. 
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PROVOCAÇÕES

Logo no início de sua participação, o governador, que aparece à frente nas intenções de voto na pesquisa Ipec mais recente, divulgada no dia 22 de setembro, afirmou que iria se manter "dentro daquilo que foi convidado", que era falar sobre o trabalho e suas propostas.
Depois de ouvir críticas dos oponentes ao seu governo, Casagrande chegou a comentar, no terceiro bloco, sobre os apontamentos negativos a sua gestão. “Pode não ter sido nada combinado, mas é muita coincidência. Ser candidato é diferente de ser governador”, pontuou. 
Em resposta, o candidato Carlos Manato (PL) afirmou que não fez acordo com ninguém. Já o ex-prefeito da Serra e candidato pela Rede, Audifax Barcelos, acusou Casagrande de estar se fazendo de vítima e de não responder o que lhe era perguntado. A afirmação foi feita após o governador dizer que o candidato não fez o que prometeu quando administrava o município.

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