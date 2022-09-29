Lentidão de obras e dinheiro em caixa são focos de troca de farpas em debate

Debate CBN A Gazeta com os candidatos ao Governo de ES Crédito: Fernando Madeira

A disponibilidade de recursos no caixa do governo do Estado e a lentidão em obras de infraestrutura foram questões pontuadas pelos candidatos a governador durante o debate realizado nesta quinta-feira (29) por A Gazeta e CBN Vitória.

Frases como “dinheiro tem” e “dinheiro não falta” foram usadas diversas vezes pelos candidatos ao governo do Estado para se referir aos recursos que a atual gestão dispõe. No entanto, não houve consenso entre os números citados.

Já o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) foi além do valor citado pelo concorrente. De acordo com ele, esse valor chega a R$ 10 bilhões, se considerar os recursos dos fundos, numa possível referência a dinheiro carimbado, que só pode ser destinado à área prevista em lei, como os fundos para as áreas da saúde e da educação.

“Foi feito um pacto com a elite política guardando R$ 6 bilhões, mas eu aumento esse valor para R$ 10 bi, se olharmos o dinheiro que existe nos fundos, para entregar agora para deputados, prefeitos e tentar manter o condomínio de poder no Palácio Anchieta”, atacou o candidato do PSD.

O ex-prefeito de Linhares ainda citou os recursos do Fundo Soberano e acusou o atual governo de guardar R$ 1,5 bilhão enquanto “tem gente passando fome”.

Candidato à reeleição, o governador Renato Casagrande (PSB) rebateu os adversários fazendo “um alerta à sociedade capixaba”. “Cuidado, estão de olho no seu dinheiro, porque dinheiro do governo do Estado é dinheiro da população, não é dinheiro do governador. Estão de olho no seu dinheiro”, disse.

Casagrande ainda rebateu Audifax sobre guardar recursos em caixa. Ele afirmou que o adversário que tanto o questiona sobre o assunto deixou um percentual superior ao que o Estado teria disponível, atualmente, ao final do último mandato de prefeito da Serra, em 2020.

“Ele deixou no caixa da Serra perto de R$ 500 milhões, 43% da receita corrente líquida. Eu tenho hoje 31% da receita corrente líquida”, acrescentou o candidato do PSB.

LENTIDÃO DE OBRAS

Outro ponto de confronto entre os candidatos ao governo do Estado durante o debate foi a lentidão e a falta de conclusão de obras de infraestrutura na atual gestão.

Ao questionar Audifax sobre mobilidade, Guerino recordou que as obras do BRT e do aquaviário não foram concluídas, embora fossem promessas do primeiro mandato do atual governador. O candidato da Rede prometeu rever algumas obras e dar agilidade a outras, como as da Avenida José Sette, em Cariacica, e da reta do antigo aeroporto, atual Rodovia das Paneleiras, entre Vitória e Serra.

Já Manato disse que não deixaria a Eco101 ir embora, em referência à desistência da empresa da concessão da BR 101. Ele ainda defendeu o diálogo com o governo federal para resolver alguns gargalos, além de conversas com prefeitos para melhorar a mobilidade urbana, citando nominalmente o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que faz oposição a Casagrande. Ele prometeu uma passagem de nível entre as avenidas Adalberto Simão Nader e Fernando Ferrari.

O candidato do PL também citou a demora nas obras rodoviárias entre as cidades de Rio Bananal e Linhares e Colatina a Linhares, que estão “com duas pessoas trabalhando”.