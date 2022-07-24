Leonardo Péricles oficializa candidatura a presidente pelo UP

Leonardo Péricles é o candidato do UP à Presidência Crédito: Manuelle Coelho/Divulgação

O Unidade Popular oficializou a candidatura de Leonardo Péricles à Presidência na manhã deste domingo, 24, em convenção realizada em Natal. Na ocasião, o candidato voltou a defender bandeiras como o combate ao racismo, a desmilitarização das polícias e a realização de uma "justiça de transição", que responsabilize os responsáveis pela ditadura pelos seus crimes.

O PDT, de Ciro Gomes e, o PT, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já fizeram suas convenções, e o PL confirmou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro neste domingo.

Criado em dezembro 2019, o UP se define como um partido de "esquerda revolucionária e popular". O grupo apoiou a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) nas eleições presidenciais de 2018. Em 2020, Péricles, que nunca ocupou cargos públicos, concorreu como vice na chapa da deputada federal Áurea Carolina (PSOL) à prefeitura de Belo Horizonte, mas não foram eleitos.

Péricles mora em uma ocupação urbana e coordena o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). Ele e Vera Lúcia (PSTU) são os únicos negros na disputa pela Presidência da República.