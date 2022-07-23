Aborto, inflação e STF: confira temas de discursos de Bolsonaro no ES

O presidente Jair Bolsonaro durante o evento Marcha para Jesus, na Praça do Papa, em Vitória. Em acenos ao evangélicos, falou de luta do bem contra o mal, criticando a ideologia de gênero Crédito: Carlos Alberto Silva

MARCHA PARA JESUS

"Para o evento conhecido como Marcha para Jesus, tenho participado em vários lugares no Brasil desde quando era deputado federal. Então, eu participei de mais de 50 marchas pelo Brasil e é um momento, para quem é cristão, de adorar nosso Deus."

PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL

"Vocês experimentaram um pouquinho, só um pouquinho, do que é uma ditadura. Com as políticas sem comprovação científica, né? Do fica em casa... Assistimos a barbaridades no Brasil. Pessoas que não podiam ir à praia, gente presa em praça pública, sendo caçadas como se bandidas fossem. E se esqueceram essas autoridades de que nós, além de termos que nos precaver da doença, temos que sobreviver também. Morre de vírus ou morre de fome? Eu fui o único chefe de Estado do mundo que tinha uma opinião. Mas ela foi deixada de lado, e a condução do trabalho da Covid ficou a cargo de governadores e prefeitos. A mim, coube apenas repassar recursos a Estados e municípios. E não foram poucos recursos."

POBREZA NO BRASIL

"Em 2020, criamos de forma muito rápida o auxílio emergencial. Então, essa narrativa de que o nosso governo não se preocupa com os pobres é exatamente o contrário. Quem nunca se preocupou com os pobres é quem usou a força para mantê-los dentro de casa. E grande parte dessas pessoas trabalhavam de manhã para levar o prato de comida para casa a noite. Então vocês conheceram um pouco da ditadura. Também templos e igrejas fechadas, nem em guerra a gente viu isso. As ações de alguns governadores e prefeitos foram mais amplas do que um estado de sítio que eu poderia decretar... "

DESEMPREGO

"Começamos 2022, o Brasil já passou da 13º para a 10º economia do mundo. Começamos com 14% de desempregados e acho que no próximo mês esse percentual ficará abaixo de 9%. Batemos recorde de arrecadação no primeiro trimestre. Mesmo cortando impostos, como cortamos o IPI."

INFLAÇÃO

"Com a guerra entre Ucrânia e Rússia, os efeitos econômicos também se abateram no Brasil. Os efeitos foram no mundo todo, assim como os da Covid. Em especial, a inflação. Lamentamos os mortos. Mas nós tínhamos que não deixar a economia sucumbir. Fizemos então a nossa parte."

ALTA DOS COMBUSTÍVEIS

"Teve aumento exagerado de combustíveis, não foi só no Brasil, foi no mundo todo. Quem teve cuidado de ver em euro quanto era o litro de combustível na Europa ou em dólar nos EUA e fazer a conversão, o Brasil não era a das mais caras."

"Agora, zeramos por força de lei, porque não poderia na canetada zerar o imposto, zeramos impostos federais da gasolina e de outros insumos. Hoje vocês sentem a bomba, o quão diminuiu o preço dos combustíveis. A gasolina em torno de dois reais. O álcool não foi por força de lei por dois motivos. Um porque ele perderia competitividade. Então as usinas, os usineiros, foram obrigados a baixar o preço do etanol. E da nossa parte, também com o apoio do parlamento brasileiro, aprovamos a venda direta do etanol."

PETROBRAS

"Parlamentares aqui presentes, muitos empresários, devem saber como é difícil vencer esse lobby dos combustíveis. Muitas vezes a gente indica as pessoas da Petrobras, mas rapidamente parece que elas são capturadas, por algo que eu não sei o que, e a política que é pra ser adotada levando-se a lei das estatais, bem como aquela que fala no fator social dessas empresas, isso tudo é deixado de lado."

ENERGIA LIMPA

"Poderia falar agora que já está pronto, saindo do papel, a gente chama de eólicas offshore. As torres, os cata-ventos na costa do nordeste que poderão produzir energia limpa o equivalente a 50 vezes da Itaipu nacional."

ENCONTRO COM PUTIN

"Poderia falar para vocês da nossa ida, com toda crítica da imprensa brasileira e grande parte da imprensa estrangeira, a nossa ida à Rússia para conversar com o presidente (Vladimir) Putin sobre fertilizantes e outras coisas. O acordo verbal, palavreado, bigode a bigode, foi cumprido. Chegaram os navios de fertilizantes ao Brasil, quase 30. Está garantido aquilo que é essencial para o agronegócio."

ATAQUES À DEMOCRACIA

"Apenas algumas rápidas passagens do que nós fazemos. E muitas vezes, quase sempre, para fazer o bem você apanha demais. É muito mais fácil fazer o mal. Mas eu entendo que a minha vida e o meu mandato são uma missão de Deus. Hoje está na imprensa, segundo algum grupo meu, está na imprensa ameaça a minha pessoa. Se eu perder o mandato, poderei ser presa até 100 anos pelos ataques à democracia. Eu não dou recado a ninguém. Se querem dar recado a mim, não vai surtir efeito. Vou continuar fazendo a mesma coisa."

LIBERAÇÃO DAS DROGAS

"Vocês veem países por aí, como o Uruguai, alguns estados democratas americanos que liberam as drogas, como a população, como a violência estão acontecendo nesses locais. Não vai ser um país de drogados que vai nos trazer felicidade. A gente não pode entrar, embarcar nessa. Somos contra a liberação das drogas e não se discute mais esse assunto."

ABORTO

"Todo mundo sabe que existem possibilidades de lei para se abortar. Não vou discutir essa questão de legislação, mas não podemos admitir. Uns falam por aí que abortar é questão de saúde pública. Ou abortar e extrair um dente é a mesma coisa. Não é. Se um dia o parlamento aprovar o aborto, o que eu não acredito, até pela firmeza da bancada de cristãos, católicos e outros. Mas se um dia aprovar, eu veto. Mas a última palavra é sempre o Congresso, porque eles têm o direito de derrubar o veto. E, por outro lado, o aborto vem sendo aprovado pelo mundo. Como, por exemplo, na Colômbia há poucos meses. Não pelo parlamento, mas pela Suprema Corte deles. Então, a Suprema Corte brasileira, que vocês conhecem muito bem, entendo que pelo menos metade mais dois é favorável ao aborto. Mas acham que não tem clima no momento de tratar esse assunto. E quem por ventura chegar à presidência em janeiro do ano que vem, colocará em 2023 mais dois ministros no Supremo Tribunal Federal. Se for eu, se essa for uma missão repetida de Deus, pode ter certeza, nenhum abortista da minha parte será colocado no Supremo Tribunal Federal."

Apoiadores vieram até de outros estados para conhecer Bolsonaro

FAMÍLIA

"Outra coisa que é muito cara para mim. Se eu perguntar aqui, quem não tem patrimônio, acho eu que vai levantar a mão (...) 'sou casado e vivo na casa da sogra, não tenho patrimônio'. Não é verdade. O nosso patrimônio são os nossos filhos. O resto a gente corre atrás. Todo mundo quer ter uma família saudável, equilibrada. Onde os seus integrantes se orgulhem quando se encontram. E quando se fala em ideologia de gênero, isso é o início da destruição da família brasileira."

CORRUPÇÃO

"Nosso governo, corrupção, se houver, a gente ajuda a investigar e mandar para justiça os possíveis culpados... Não existe corrupção orgânica em nosso governo. Acertos com quem quer que seja para roubar o Brasil em troca de alguma coisa. É uma política completamente diferente. No parlamento, a grande maioria está favorável a nós. Tanto é que, quando mandei agora, a pedido, dez ministros que se afastaram para disputar cargos eletivos, nenhum partido me pediu para colocar alguém dele nessa vaga de ministério. Ou seja, cada vez mais a população brasileira entende, as autoridades entendem que para o Brasil estar bem, não é ele estando bem, mas somos todos nós estando bem, o Brasil estará melhor."

"DORES DO COMUNISMO"

"Todos os dias, quando me levanto, eu repito o gesto e pensamento, dobro meus joelhos, elevo meu pensamento ao Senhor e peço que esse povo brasileiro não experimente as dores do comunismo, peço que nosso povo nunca perca a sua liberdade, nunca seja privado de exercer sua fé. Peço mais que sabedoria, peço forças para resistir e coragem para decidir. Nós, aos poucos, vamos sabendo o que se prepara para nosso Brasil, por falta de conhecimento, diz a palavra, o povo pereceu."

"BEM CONTRA O MAL"